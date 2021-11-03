نسور معرضة للانقراض قد تتكاثر دون تزاوج

نسور الكندور، التي تقطن ولاية كاليفورنيا الأميركية والمعرضة بشدة لخطر الانقراض، يمكنها أن تتكاثر دون تزاوج حسبما أظهرت دراسة أجراها علماء مختصون بالحفاظ على الحياة البرية.

فخلال تحليل دوري لعينات بيولوجية من ذلك النوع من النسور، وجد الخبراء في تحالف الحياة البرية بحديقة حيوانات سان دييجو أن فرخين من فراخ الكندور خرجا للحياة من بيض غير مخصب.

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فيما قالت سينثيا ستينر، المديرة المشاركة لقسم أبحاث الحفاظ على الحياة البرية في التحالف "كانت هذه مفاجأة كبرى للأمانة. لم نكن نتوقع شيئا كهذا".

وذكرت حديقة الحيوان أن الفرخين هما أول مثالين على التكاثر اللاجنسي في سلالات هذا النوع من نسور كاليفورنيا.

اكتشاف نادر

وأضافت ستينر "هذا اكتشاف نادر جدا لأنه أمر غير معروف في الطيور بصفة عامة. هذا شيء معلوم حدوثه في كائنات أخرى.. في الزواحف والأسماك، لكنه نادر جدا في الطيور وبخاصة في الأنواع البرية".

كما أضافت أن "الأمر غريب لأن الأنثيين اللتين وضعتا البيضتين كانتا في مكان يؤوي ذكورا قادرين على التزاوج وقد وضعتا من قبل بيضا بالتزاوج. ولم يتأكد قط من قبل حدوث تكاثر لاجنسي في أي من أنواع الطيور التي يجتمع فيها ذكور بالإناث".

الوزن أقل من الطبيعي

وأوضحت أن وزن الفرخين كانا أقل من الطبيعي وإن أحدهما أُطلق في الحياة البرية ونفق عام 2003 وعمره عامان بينما عاش الآخر في الأسر ثماني سنوات ونفق عام 2017.

يذكر أن نسور الكندور في كاليفورنيا من أندر الطيور في العالم لكن أعدادها تتزايد. ويوجد الآن حوالي 500 كندور يعيش حوالي 200 منها في الأسر و300 في الحياة البرية.