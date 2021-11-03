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"ثقب أسود" على خرائط غوغل يثير الحيرة!

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ثقب أسود على خرائط غوغل

"ثقب أسود" على خرائط غوغل يثير الحيرة!

دبي - العربية.نت

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"ثقب أسود" تم اكتشافه في خرائط غوغل، يثير الاستغراب والتساؤلات، بعد أن اكتشف لأول مرة بواسطة أحد مستخدمي Reddit، كما فتح باب الاحتمالات إذا ما كان جزيرة، أو بوابة لعالم آخر أو قاعدة عسكرية سرية.

بعد البحث في خرائط غوغل، تبين في النهاية أنه جزيرة مرجانية تابعة لجمهورية كيرابيتي، وهي معروفة باسم جزيرة فوستوك، بحسب ما نشرته صحيفة "إندبنتدنت" البريطانية.

فيما نشر موقع "بيزنس إنسايدر" تعليق البعض على هذه الظاهرة، بقولهم إن "غوغل غالبا ما يطمس المواقع العسكرية وغيرها من المواقع "السرية" لتجنب الكشف عن معلومات حول مكان وجود هذه المواقع، وهو ما أثار التكهنات حول هذه الحالة".

كما علق أحد مستخدمي Reddit: "كان أول ما فكرت به أنه مكان خاضع للرقابة. ليس من المنطقي أن يتحول لون التكوين الطبيعي إلى اللون الأسود في مثل هذه الجزر المرجانية الصغيرة الضحلة".

وشرح عدد من مستخدمي Reddit أن "الثقب الأسود" كان في الواقع جزيرة فوستوك، وهي جزيرة مرجانية يزعم أنها غير مأهولة على بعد حوالي 2280 كم شرق سيدني، في أستراليا.

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