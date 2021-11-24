تخيل!.. جبن نباتي من الطحالب يشبه الشيدر شكلًا وطعمًا!

أعلن فريق من العلماء أنهم قاموا بابتكار نوع من الجبن النباتي يشبه في طعمه الجبن الحقيقي.

وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، تم تصنيع الجبن النباتي المبتكر، بواسطة شركة متخصصة في تصنيع الأغذية الحيوية والمستدامة بالتعاون مع مركز الابتكار Ingredion Idea Labs في سنغافورة، من الطحالب - وهي كائن حي دقيق ضوئي يوجد عادة بالقرب من الماء.

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فيتامينات وعناصر صحية

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج جبن نباتي، إنما تتوافر بعض الأنواع التي لا تلقي شهرة بسبب افتقارها للنكهة، على عكس ما يزعمه مبتكرو النسخة الجديدة بأنها تحاكي طعم الجبن التقليدي، وتحديدًا جبن الشيدر، علاوة على ما تم إضافته إليها من فيتامينات وعناصر غذائية صحية.

يمكن تقطيع الجبن النباتي الجديد إلى شرائح للحصول على لوح جبن، أو إذابته في خبز محمص أو إضافته إلى شطيرة أو تقطيعه فوق البسكويت أو الخبز كطبقة غنية ولزجة.

حليب الطحالب

أعلنت الشركة عن إنتاج حليب الطحالب الدقيقة الخالي من منتجات الألبان والغني بالبروتين - والذي صنع منه هذا الجبن الجديد - في وقت سابق من هذا العام.

قال يوجين وانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للمغذيات الحيوية: "تعد الطحالب الدقيقة واحدة من أكثر الموارد غنى بالمغذيات وأكثرها مرونة على كوكب الأرض"، مشيرًا إلى أن المنتج المبتكر يوفر "بديلا خاليا من منتجات الألبان وخاليا من اللاكتوز للجبن، والذي يوفر، بفضل الطحالب الدقيقة، محتوى بروتين أعلى من معظم البدائل المتاحة الخالية من منتجات الألبان."

دقيق بروتين الطحالب

تم تطوير الجبن باستخدام دقيق بروتين الطحالب الدقيقة، ومن المقرر أن يصبح الجبن متاحًا كنوعين من المنتجات - جبن شبه صلب خالٍ من الطحالب الدقيقة وخالي من منتجات الألبان وجبن خالٍ من منتجات الألبان، فيما سيوفر كل حصة تزن 30 غراما من جبن الطحالب الدقيقة شبه الصلبة ضعف الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين B12.

تُستخدم الطحالب الدقيقة بالفعل كمكمل غذائي وكأعلاف مائية للأسماك، وهي مصدر ممتاز للأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

المفاعلات الحيوية

تم العثور على الكائنات الدقيقة في التمثيل الضوئي في كل من أنظمة المياه العذبة والمياه البحرية، وكل منها لا يتجاوز حجمها بضعة ميكرومتر، فيما تُزرع أنواع الطحالب الدقيقة في أحواض كبيرة تسمى المفاعلات الحيوية، يغذيها مصدر ثابت للضوء وثاني أكسيد الكربون.

لحوم وزبادي

ويأمل فريق العلماء في التمكن من إنتاج مكونات الطحالب الكاملة في مجموعة متنوعة من التطبيقات الغذائية في اللحوم النباتية والأغذية الوظيفية، موضحين أنه تصنيع حليب الطحالب عن طريق إحداث تجانس لدقيق بروتين الطحالب مع الماء لإنشاء بديل الحليب الخالي من الألبان، والذي يمكن أن يكون مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز وكذلك النباتيين.

ويعتزم فريق العلماء أيضًا ابتكار زبادي مصنوع من حليب الطحالب، بالإضافة إلى دقيق البروتين الذي يمكن استخدامه لصنع "اللحوم" النباتية والكعك وغيرها من السلع المخبوزة.

الجبن التقليدي

ويصنع الجبن التقليدي في الغالب من حليب الأبقار في إطار عملية تترك بصمة كربونية كبيرة، حيث تطلق الأبقار والحيوانات الأخرى كميات هائلة من غاز الميثان في الغلاف الجوي من خلال التجشؤ والغازات.