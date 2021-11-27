"روح الابتكار".. أسرع طائرة كهربائية في العالم

كشفت شركة رولز-رويس النقاب عن أحدث ابتكاراتها في مجال الطيران، وهو عبارة عن أسرع طائرة كهربائية في العالم.

فقد سجلت الطائرة، التي أطلق عليها "روح الابتكار" Spirit of Innovation، رقماً قياسياً جديداً في السرعة، حيث وصلت سرعتها القصوى إلى (387.4mph) خلال رحلة تجريبية لمسافة 1.9 ميل استغرقت 11 دقيقة.

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في الوقت نفسه، حققت الطائرة الكهربائية بالكامل 330 ميلاً في الساعة لمسافة 9.3 ميل، وكسرت أسرع وقت للصعود إلى 3000 متر في 60 ثانية بزمن 202 ثانية.

بدوره، قال وارن إيست، الرئيس التنفيذي لشركة رولزرويس إنه بعد تركيز العالم على الحاجة إلى اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، تعد الطائرة الجديدة معلماً آخر من شأنه أن يساعد في جعل حلم إنتاج طائرات صفرية الانبعاثات الضارة بالبيئة حقيقة واقعة.

وأضاف أن ذلك يدعم الطموحات لتحقيق السبق التكنولوجي، الذي يحتاج العالم إليه للتخلص من الكربون المنبعث بسبب عمليات النقل الجوي والبري والبحري.

بطارية ضخمة وحماية حرارية

كذلك، ذكرت رولزرويس أن طائرة "روح الابتكار" يمكن أن تطير حالياً لأكثر من 30 دقيقة بشحنة واحدة لبطارياتها – لكنها تتوقع أن يتم تطوير بطاريات ليمكن أن تقوم الطائرة برحلة لمسافة 160 كم بشحنة واحدة.

وشغلت طائرة "روح الابتكار" بواسطة محرك كهربائي بقوة 400 كيلو وات وبطارية دفع كثيفة الطاقة تحتوي على 6480 خلية، أي ما يوازي على سبيل المثال القدرة على تشغيل 7500 هاتف ذكي.

كما، يشغل المحرك مراوح بسرعة دوران تصل إلى 2200 دورة في الدقيقة، ولضمان بقاء البطارية الضخمة باردة أثناء التشغيل، تم تصميم نظام حماية حرارية مصنوع من الفلين البرتغالي.

تاكسي طائر وطائرات هجينة

من جهتها، أعربت رولزرويس أن المركبة المبتكرة يمكن أن تمهد الطريق لتقنيات المستقبل، وحتى سيارات الأجرة الطائرة في المستقبل القريب، التي يمكنها التنقل جوًا في المناطق الحضرية بالكامل وكذلك يمكن توظيف نفس التقنيات لتصنيع طائرات ركاب كهربائية هجينة، وكل ما يمكن أن يتم تطبيقه في المركبات والأنشطة في الحياة اليومية.