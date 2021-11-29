روسيا.. إطلاق ناجح لصاروخ فرط صوتي من فرقاطة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن إطلاق ناجح لصاروخ من نوع "تسيركون" فرط صوتي من الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" في البحر الأبيض شمال روسيا.

وقالت الوزارة إن الصاروخ "تسيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، نجح في إصابة هدف بحري على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر في البحر الأبيض.

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وأضافت الوزارة في بيان أن فرقاطة الأسطول الشمالي "الأدميرال غورشكوف" أجرت إطلاق نار آخر، وذلك في إطار استكمال دورة اختبارات الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

ومنذ نحو الشهرين، نجحت أول تجربة لإطلاق البحرية الروسية لصاروخ "تسيركون" فرط-صوتي من غواصة نووية. وقالت الدفاع الروسية في بيانها: اختبرت البحرية الروسية لأول مرة صاروخ تسيركون فرط-صوتي من على متن الغواصة النووية "سيفيرودفينسك"، وتمت عملية الإطلاق على هدف بحري في مياه بحر بارنتس بنجاح.

في منتصف أغسطس الماضي، أقر قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية تشارلز ريتشارد، متحدثًا في الندوة السنوية حول الدفاع الفضائي، بأن التكنولوجيا الروسية التي تفوق سرعة الصوت تمثل تحديًا خطيرًا لحلف الـ"ناتو".

وبحسب قوله، فإن منظومة صواريخ "تسيركون" ستوفر للبحرية الروسية ميزة لا يمكن إنكارها في أي نزاع بحري مسلح محتمل.