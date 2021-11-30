.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سر لا يصدق في الفشار.. مادة عازلة قوية تحمي من الحرائق!

  • الخط
فشار (آيستوك)
فشار (آيستوك)

سر لا يصدق في الفشار.. مادة عازلة قوية تحمي من الحرائق!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من منّا لا يحب تناول الفشار، خصوصاً أثناء مشاهدة فيلم أو متابعة برنامج تلفزيوني مع العائلة أو الأصدقاء، لكن يبدو أن لهذا الطعام فائدة أخرى لم تكن في الحسبان على الإطلاق

فقد وجدت دراسة حديثة أن العزل المصنوع من حبيبات الفشار أقل تكلفة وأكثر استدامة وصديقة للبيئة أكثر من أنواع العزل التقليدية المصنوعة من البلاستيك أو الألياف المعدنية القائمة على البترول.

أخيراً .. الكشف عن سر "فرقعة" الفشار! الأخيرة أخيراً .. الكشف عن سر "فرقعة" الفشار!

أتى ذلك، بعد أن نجح فريق بحثي في كلية علوم الغابات وبيئة الغابات في جامعة غوتنغن الألمانية، مؤخراً في إنتاج ألواح عازلة مصنوعة من حبيبات الفشار، والتي تتمتع بخصائص عزل حراري ممتازة وحماية كبيرة من الحرائق.

فعلى عكس المنتجات البترولية التقليدية، فإن هذه المادة نباتية، وصديقة للبيئة، ولها خصائص مقاومة للماء، وفق ما نشر موقع "Earth.com".

تكلفة منخفضة

وفي السياق، أوضح رئيس المجموعة البحثية البروفيسور علي رضا خرازيبور، أن "هذه العملية الجديدة تتيح إنتاج ألواح عازلة بتكلفة منخفضة وعلى نطاق صناعي خاصة في مجال العزل في البناء".

فشار (آيستوك)
فشار (آيستوك)

ووقعت جامعة غوتنغن مؤخراً اتفاقية مع مجموعة Bachl، وهي شركة ألمانية لمواد البناء، من أجل البدء في تسويق هذا المنتج الجديد والمبتكر.

يشار إلى أن مادة العزل يجب أن تحتوي على عزل حراري جيد وحماية من الحرائق، كما يجب أن يكون من السهل إعادة تدويرها.

في المقابل، فإن مواد العزل التقليدية التي تهيمن حالياً على السوق لها تأثير سلبي كبير على البيئة، حيث تولد ما يقرب من 10 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كل عام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نشر عملياته على تيك توك.. أستراليا تعاقب طبيبا مشهورا جدا نشر عملياته على تيك توك.. أستراليا تعاقب طبيبا مشهورا جدا
موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب
الأكثر قراءة
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد