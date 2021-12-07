"صندوق أسود للأرض".. ماذا يخبئ للأجيال القادمة؟

تم بناء منشأة فولاذية عملاقة في جزيرة تسمانيا الأسترالية النائية ضمن مشروع أطلق عليه اسم "arth's Black Box"، عبارة عن منشأة ضخمة سيتم ملؤها قريبا بمحركات الأقراص الصلبة التي تعمل بألواح شمسية، حيث ستحتوي كل واحدة من هذه الأقراص توثيقا للمعلومات بهدف الحفاظ على مجموعة من التحديثات والتحليلات العلمية الحالية حول أكثر القضايا كآبة التي يواجهها العالم اليوم.

وستُسجل المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي والتأثيرات على الصحة في الهيكل الأحادي - بحيث إذا اكتشف عالم المجتمع المستقبلي يوما ما الأرشيف، فسيكونون قادرين على تجميع ما حدث لنا.

This Mysterious, Indestructible 'Black Box' Will Tell The Future What Happened to Us https://t.co/XKdJ6NrY3N — ScienceAlert (@ScienceAlert) December 6, 2021

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ويوضح موقع "الصندوق الأسود" على الإنترنت: "ما لم نغير أسلوب حياتنا بشكل جذري، فإن تغير المناخ والمخاطر الأخرى من صنع الإنسان ستؤدي إلى انهيار حضارتنا"... "الصندوق الأسود للأرض سيسجل كل خطوة نتخذها تجاه هذه الكارثة. وستُجمع مئات مجموعات البيانات والقياسات والتفاعلات المتعلقة بصحة كوكبنا باستمرار لتخزينها بأمان للأجيال القادمة".

وبمعنى ما، فإن الصندوق، الذي يستحضر التصميم الوحشي لـ "قبو يوم القيامة" الشهير في النرويج، يخدم في الواقع غرضا تكميليا إلى حد ما.

وفي حين أن قبو سفالبارد العالمي للبذور عبارة عن حصن مصمم لحماية نسخة احتياطية حيوية من بذور العالم في حالة حدوث الأسوأ على الإطلاق، يُنظر إلى "الصندوق الأسود للأرض" على أنه سجل مستمر لمسار العالم نحو مأزق محتوم.

Earth's Black Box: 32ft-long steel monolith in Tasmania will be filled with hard drives documenting our climate change actions as an 'unbiased account of the events that lead to the demise of the planet' https://t.co/jGAnvk3Sby pic.twitter.com/mLXOUUr7w4 — Showbiz (@showbiznotices) December 6, 2021

وقال جيم كيرتس، المدير الإبداعي التنفيذي في وكالة التسويق Clemenger BBDO، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "الفكرة هي أنه إذا تحطمت الأرض نتيجة لتغير المناخ، فسيكون جهاز التسجيل غير القابل للتدمير هذا متاحا لمن بقي ليتعلم من ذلك".

ومن المقرر أن يكتمل المشروع - وهو تعاون بين Clemenger BBDO، والوكالة الإبداعية The Glue Society، والباحثين في جامعة تسمانيا - في موقعه غير المعلن عنه في أوائل عام 2022، لكن أنظمة الصندوق نشطة جزئيا بالفعل، من حيث أنها "التحديثات البيئية للتسجيل المباشر في اختبار تجريبي".

ويقول صانعو الصندوق إن جزءا من نقطة البحث هو المساعدة في دفع البشرية بعيدا عن السيناريوهات الشبيهة بيوم القيامة، ونأمل أن يشجع مجرد وجوده، مجتمع اليوم على حسن التصرف بشكل تدريجي ومسؤولية أكثر فيما يتعلق بالعمل المناخي والإشراف البيئي .

وفي حين أن البعض قد يقلل من شأن "الصندوق الأسود للأرض" باعتباره حيلة علاقات عامة مصممة لجذب انتباه الناس - على عكس مشروع التوثيق العلمي الجاد - فلا شك أن العالم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا.

ويقول صانعو "الصندوق الأسود للأرض": "الغرض من الجهاز هو تقديم حساب غير متحيز للأحداث التي أدت إلى زوال الكوكب، ومساءلة الأجيال القادمة، وإلهام العمل العاجل".