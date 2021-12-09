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طوله 14 قدماً.. هذا التمساح عاش قبل 155 مليون عام

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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

طوله 14 قدماً.. هذا التمساح عاش قبل 155 مليون عام

دبي - العربية.نت

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كشفت مجموعة من الباحثين عن زاحف مرعب عاش قبل 155 مليون عام، حيث يعتبر أصل التماسيح الحديثة التي تعيش في وقتنا الحاضر.

فقد استنتج العلماء أن بقايا الحيوان التي عثروا عليها في مقاطعة ألباني في وايومنغ اليابانية، يبلغ طولها 14 قدماً، وفق دراسة نشرت في مجلة The Royal Society.

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وحدد الباحثون بقيادة جامعة هوكايدو، النوع الجديد الذي عثروا عليه بأنه ينتمي إلى عائلة تشبه التماسيح ويدعى goniopholidid.

30 سناً

كذلك، أوضحوا أنه كان من الممكن أن يزن ما يقرب من نصف طن، وامتلك فماً مدججاً بـ 30 سناً حادة يبلغ طولها بوصتين.

وقال معد الورقة البحثية وعالم الحفريات جونكي يوشيدا، من جامعة هوكايدو اليابانية، إن البقايا الأحفورية له كشفت أيضاً عن أصل نظام التنفس الفريد الذي استُخدم في الغوص في تلك الحقبة.

2 صور

يشار إلى أن الأحفورة المكتشفة تعود إلى أوائل العصر الطباشيري، عندما كانت الديناصورات تسير على الأرض.

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