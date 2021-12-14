شاهد.. فيديو لا يصدق للأرض من محطة فضائية

نشر الملياردير الياباني الموجود حاليا على متن محطة الفضاء الدولية، يوساكو مايزاوا، عبر تويتر، مقطع فيديو لا يصدق بتقنية "الفاصل الزمني" (timelapse) للأرض من الفضاء.

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فقد استمتع المسافرون خلال تواجدهم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، بمنظر فريد لكوكبنا، حيث تدور المحطة حول الأرض على ارتفاع نحو 250 ميلا، حوالي 16 رحلة دوران كل يوم.

يخطف الأنفاس

وأرفق مايزاوا الفيديو بتعليق: "التقطت مشهدا من الأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية.. هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض يخطف الأنفاس".

وينتهي الفيديو بغروب الشمس الجميل، ما يشير إلى حدوث مدار كامل حول لكوكب.

يشار إلى أن طول مقطع فيديو مايزاوا يبلغ 24 ثانية فقط، إلا أنه ورغم ذلك، يُظهر المحطة الفضائية وهي تكمل مدارا كاملا حول كوكبنا.

أكثر من 10 ملايين متابع يرصدون

كما يمكن رؤية شروق الشمس المذهل في بداية المقطع، قبل أن تمر الأرض بسرعة، بينما تلتف الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية وتعدل موضعها خلال عملية الدوران.

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر الجاري، أبقى مايزاوا متابعيه على تويتر والبالغ عددهم 10.8 مليون معه بكل الخطوات، حيث نشر الملياردير فيديو يشرح كيفية استخدامه للمرحاض في محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى صور مختلفة من داخل المحطة، بما في ذلك صورته وهو يمارس التأمل في ظروف انعدام الجاذبية.