كويكب يمر قرب الأرض اليوم.. ويتحول لكرة نارية أثناء تحطمه

يمر كويكب مكتشف حديثا قرب الكرة الأرضية، اليوم الخميس، يسمى 2021 XC6 يبلغ قطره 8 أمتار يتحرك بسرعة 10.4 كيلومتر/ثانية وسيكون في أقرب نقطة على مسافة 208,897 كيلومتر عند الساعة (08:10 صباحا بتوقيت غرينتش) وهو ليس في مسار اصطدام بكوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن الكويكب صغير جدًا، وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية، ولن يكون مرئيا للعين المجردة عند اقترابه، ولو افترضنا أنه في مسار اصطدام فسيتحول إلى كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوى للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

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وتشير التقديرات لوجود مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة مثل 2021 XC6، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير، عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

جدير بالذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار عالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد بأنه لن يصطدم الأرض في المستقبل القريب.