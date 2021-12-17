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تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده

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القمر المكتمل
القمر المكتمل

تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده

"قمر الليل الطويل" سيبدو مكتملاً لمدة 3 أيام.. وبعد يوم واحد فقط، سيحدث الانقلاب الشتوي

العربية.نت

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سيظهر القمر البارد لشهر ديسمبر، وهو أطول قمر مكتمل في السنة، ليلة السبت 18 ديسمبر، ما يجعله آخر قمر مكتمل قبل الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي.

وعلى الرغم من أن القمر لن يكتمل رسمياً حتى يوم غد السبت، إلا أنه سيبدو مكتملا لمدة 3 أيام، من مساء اليوم الجمعة حتى صباح الاثنين (20 ديسمبر)، ما يجعل هذا "نهاية أسبوع اكتمال القمر"، وفقا لوكالة "ناسا".

وبعد يوم واحد فقط، سيحدث الانقلاب الشتوي في تمام الساعة 15:59 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، وعندما يكون القطب الشمالي في أقصى درجات ميله - 23.5 درجة - بعيداً عن الشمس.

القمر المكتمل
القمر المكتمل

وفي ذلك الوقت، يمكن لأولئك الموجودين في نصف الكرة الشمالي أن يودعوا الخريف ويقولون مرحبا بالشتاء، الذي سيستمر حتى الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2022.

ويعد الانقلاب الشتوي أقصر فترة تعرّض لضوء الشمس في أي يوم في السنة. وفي واشنطن العاصمة الأميركية، حيث يقع المقر الرئيسي لوكالة "ناسا"، يستغرق ضوء الشمس 9 ساعات و26 دقيقة و12.9 ثانية فقط من شروق الشمس إلى غروبها.

وأفادت "ناسا" أن الانقلاب الشتوي، في الواقع، هو ما يجعل القمر البارد أطول قمر مكتمل في العام، ليطلق عليه اسم "قمر الليل الطويل". وأثناء اكتمال القمر، تصطف الشمس والأرض والقمر على خط وهمي بزاوية 180 درجة.

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ويختلف مدار القمر حول الأرض قليلا عن مدار الأرض حول الشمس (يقع مدار القمر على بعد حوالي 5 درجات من مستوى مدار الأرض)، لذلك عادة ما يكون أعلى أو أقل قليلا من ظل الأرض عند حدوث الاصطفاف، ما يسمح لأشعة الشمس بإلقاء الضوء على جانب القمر المواجه للأرض.

ويضيف الانقلاب الشتوي لمسة لهذه الأحداث. وقالت "ناسا" إنه عندما يظهر مسار الشمس منخفضا في السماء حول الانقلاب الشتوي، "يظهر مسار البدر، المقابل للشمس، في أعلى السماء".

وسمي القمر البارد بهذا الاسم لأسباب واضحة، لأن هذا الوقت من العام يجلب ليالي طويلة باردة. ومن الأسماء الأخرى لقمر شهر ديسمبر: قمر الصقيع والقمر الشتوي، وفقا لوكالة "ناسا".

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