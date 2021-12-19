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ما سبب الميل الفريد في كوكب أورانوس؟

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السماء تمطر ألماسا في كوكب أورانوس

ما سبب الميل الفريد في كوكب أورانوس؟

دبي - العربية.نت

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اكتشف العلماء أن كوكب أورانوس يمكن أن يكون اصطدم بجسم يقارب حجمه ضعف حجم الأرض، وهو ما سبب الميل الفريد الذي يتميز به، حيث إن الكوكب السابع في المجموعة الشمسية ربما اصطدم بجسم صخري أو جليدي منذ نحو أربعة مليارات سنة. وفق دراسة في جامعة دورهام.

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المعلوم أن أورانوس بالفعل يدور حول الشمس على جانبه، حيث يقع قطباه الشمالي والجنوبي في مكان تموضع خط الاستواء لمعظم الكواكب.

ويكمل أورانوس دورة واحدة حول الشمس كل 84 سنة أرضية، ويبلغ الميل المحوري للكوكب 97.77 درجة وبالتالي فإن محور الدوران يوازي مستوى النظام الشمسي.

فيما استخدم العلماء من جامعة دورهام، الذين يكتبون في مجلة Astrophysical Journal، 50 سيناريو تأثير مختلف للتوصل إلى هذا الاكتشاف، والذي يرجح أن أورانوس اصطدم بجسم صخري ضخم ما جعله منحرفا.

كما توصل العلماء أيضا إلى أن الحطام الناتج عن الاصطدام كان يعمل كدرع حراري للكوكب منذ ذلك الحين، حيث يحبس الحرارة من السطح الخارجي للكوكب ويمنحه غلافا خارجيا باردا بشكل غير عادي.

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