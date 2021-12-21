.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. صور مجهرية لمتحور كورونا أوميكرون

  • الخط
صورة مجهرية لفيروس كورونا أوميكرون
3 صور
فيروس كورونا

شاهد.. صور مجهرية لمتحور كورونا أوميكرون

"تم في مختبرات مركز "فيكتور" الروسي نقل عدوى متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6، لدراسة خصائصه المورفولوجية، أي دراسة الشكل والحجم ووجود البنيات على السطح وما إلى ذلك"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية نشر صورا لسلالة فيروس أوميكرون.

صورة مجهرية لمتحور أوميكرون
صورة مجهرية لمتحور أوميكرون

وأضافت الهيئة في بيان نشرته على موقعها: "تم في مختبرات مركز فيكتور نقل عدوى متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6، لدراسة خصائصه المورفولوجية، أي دراسة الشكل والحجم ووجود البنيات على السطح وما إلى ذلك".

صورة مجهرية لمتحور أوميكرون
صورة مجهرية لمتحور أوميكرون

ونوه البيان بأنه تم في اليوم السادس بعد نقل عدوى الفيروس، فصل الخلايا عن سطح القوارير الخاصة التي نمت فيها، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وقال البيان: "بعد تحضير العينة، تم وضع الخلايا في خليط من الراتنجات الايبوكسية. وتم عمل مقاطع رقيقة جدا من هذه الكتل لكي يصبح من الممكن مشاهدتها بالمجهر الإلكتروني".

الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا
فاوتشي يحذر: أوميكرون ينتشر في كل أنحاء العالم فيروس كورونا فاوتشي يحذر: أوميكرون ينتشر في كل أنحاء العالم

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بأن متحور أوميكرون قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

وقالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إن "هذا الأمر محتمل".

وتابعت بالقول: "نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بأوميكرون غير كاف. وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة".

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.35 ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك
الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
"قاتل خفي" في مطبخك أقذر من المرحاض!
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية
قبل أن تذهب
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
اكتشف المزيد