"102 يوم على رمضان".. الشهر الكريم يبدأ في هذا اليوم

يترقب العالم الإسلامي شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 (2022م)، والذي بات يتبقى على أول أيامه حوالي 102 يوم، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وحول موعد بداية الشهر الكريم، سيولد هلال شهر رمضان لعام 1443هـ مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443ه الموافق 1 أبريل عام 2022، وهو يوم الرؤية، بحسب ما أفاد معهد الفلك المصري.

مادة اعلانية

وفلكيا تكون غرة شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 102 يوم على الشهر الكريم، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

أما عن موعد بداية شهر رجب، فيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:46 صباحا بتوقيت السعودية (7:46 بتوقيت القاهرة) يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443ه الموافق 2022 / 2 / 1م (يوم الرؤية).

وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك المصري، تكون غرة شهر رجب لعام 1443ه فلكيا يوم الأربعاء 2022 / 2 / 2م.

يذكر أن التقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.