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أهم عملية لناسا.. الاستعداد لإطلاق أضخم تلسكوب للفضاء!

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استغرق صنعه وجمعه 25 سنة، بكلفة 10 مليارات دولار

أهم عملية لناسا.. الاستعداد لإطلاق أضخم تلسكوب للفضاء!

دبي - العربية.نت

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بعد تأجيل الموعد مراراً، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وشركة "أريان سبايس" الفرنسية للصناعات الفضائية غدا الجمعة موعداً لإطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" عبر صاروخ من طراز "أريان 5".

فيما كتبت "أريان سبايس" عبر تويتر أن موعد إطلاق "التلسكوب الفضائي جيمس ويب بات مثبّتاً في 24 ديسمبر عند الساعة 09,20 بتوقيت كورو (12,20 ت غ)".

ويشكل هذا التلسكوب إنجازا تقنيا متطورا للغاية، وسيكون أكبر وأقوى تلسكوب يُرسَل إلى الفضاء على الإطلاق. وهو مصنوع في الولايات المتحدة تحت إدارة وكالة ناسا، ويضم أدوات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.

يذكر أنه بعد وصول التلسكوب من كاليفورنيا في أكتوبر الماضي، أرجئ إطلاقه من قاعدة كورو الفضائية مرتين إثر مشكلات فنية بسيطة. وكانت "ناسا" و"أريان سبايس" تسعيان إلى قطع الطريق أمام أي خطر مرتبط بإطلاق التلسكوب الذي استمر تطويره أكثر من عقدين بكلفة قاربت عشرة مليارات دولار.

في حين أوضحت وكالة الفضاء الأميركية في بيان أكدت فيه موعد الإطلاق أن الفرق المشتركة في ناسا وأريان سبايس "أجرت بنجاح عملية تغليق المرصد في صاروخ أريان 5". وقد تم الإطباق على التلسكوب داخل غطائه بعدما كان موضوعا أصلاً في أعلى الصاروخ.

وقُدّم "جيمس ويب" على أنّه خليفة التلسكوب "هابل" الذي أُطلق في العام 1990. وستشمل مهمّته اكتشاف مراحل الفضاء كلّها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكل المجرات الأولى.

وسيوضع في مدار حول الشمس على مسافة 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

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