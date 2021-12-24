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اكتشاف مذهل.. بكتيريا تأكل النفط وتحوله إلى غاز طبيعي

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بترول خام

اكتشاف مذهل.. بكتيريا تأكل النفط وتحوله إلى غاز طبيعي

دبي - العربية.نت

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في اكتشاف فريد، عثر علماء الأحياء في حقل نفط صيني على بكتيريا فريدة يمكنها ابتلاع النفط الثقيل وتحويله إلى غاز الميثان وغيره من مكوّنات الغاز الطبيعي، وفق ما نشرت مجلة Nature نتائج هذه الدراسة.

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إلى هذا، اكتشف علماء من معهد "ماكس بلانك" لعلم الأحياء الدقيقة البحرية من خلال دراسة عينات من النفط الثقيل أخذت من حقل Shengli، أحد أكبر الحقول في الصين، حيث اكتشف العلماء نوعا غير معروف سابقا من البكتيريا التي يمكنها أن تحلل النفط وتحوّل في الوقت نفسه مشتقاته المتحللة إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى عند درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية فوق الصفر. وقد أطلق العلماء على تلك الميكروبات تسمية Methanoliparia.

كما اكتشف العلماء عند الميكروبات أيضا ميزات فريدة أخرى، منها أنها فضلت استخراج الطاقة من سلاسل طويلة للهيدروكربونات المشبعة، والتي لا قيمة لها في تكرير النفط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أن تحلل الهيدروكربونات العطرية والحلقية، وهو أمر غير معقول لكل الميكروبات الأخرى "الآكلة للنفط".

وقد أظهر تحليل جينوم Methanoliparia أن هذه القدرة الفائقة على الأكل أتت بسبب أن البكتيريا تحلل الهيدروكربونات باستخدام سلسلة من الإنزيمات غير المعروفة.

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