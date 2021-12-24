تقنية جديدة تساعد الشرطة على سرعة اكتشاف مصدر الرصاص

يحتاج رجال الشرطة عند سماع دوي طلقات نارية إلى اكتشاف مصدرها بأسرع ما يمكن.

ويتم حاليًا تطوير نظام جديد يساعد رجال الشرطة على أداء مهامهم بسهولة ودقة وأمان، من خلال الجمع بين تكنولوجيا تحديد موقع الطلقات النارية والطائرات المُسيرة، وفقاً لما نشره موقع New Atlas.

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كما سيوظف النظام المبتكر التقنية الأميركية ShotSpotter، التي يتم استخدامها بالفعل في أكثر من 120 مدينة في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والتي تعتمد على شبكة من الميكروفونات داخل أحد الأحياء لاكتشاف "الأصوات العالية والصاخبة".

رصد صوت دوي الرصاص

وعندما ترصد تقنية ShotSpotter مثل هذه الأصوات، يمكن تحديد نقطة نشأتها الجغرافية عن طريق تحليل اختلافات المللي ثانية في الأوقات، التي تم فيها التقاطه بواسطة الميكروفونات المختلفة، وكلما كان موقع الميكروفون قريبًا من مصدر إطلاق الرصاصات، أمكن اكتشاف الصوت مبكرًا. ولكن تحتاج تقنية ShotSpotter إلى استخدام مزيج من برامج الذكاء الاصطناعي والموظفين البشريين (في مركز التحكم) لتحديد ما إذا كان الصوت هو إطلاق نار بالفعل.

هذا وفي الإصدار الحالي من النظام الأمني، يتم تكليف رجال الشرطة المتمركزين عند أقرب نقطة بسرعة إلى الموقع. ولكن يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت حسب مكان التمركز ووسيلة الانتقال سواء كانت سيارات أو مروحيات الشرطة حتى يصلوا إلى مصدر الصوت الصاخب.

إلى ذلك تم أخذ تلك القيود المحتملة في الاعتبار عند ابتكار نسخة أحدث تعتمد على الطائرات المُسيرة إلى جانب تقنية ShotSpotter. ومن المتوقع أن يستمر، في الإصدار الجديد، تكليف رجال الشرطة بالوصول إلى مصدر الصوت إلى جانب انطلاق أقرب طائرة مُسيرة تابعة للمنظومة، إلى الموقع الجغرافي المرصود في غضون ثوان.

بث مباشر وذراع آلي

وسيمكن لرجال الشرطة من خلال تحليل بث فيديو مباشر من الكاميرا المثبتة على متن الدرون، من تكوين فكرة أفضل عن الموقف الذي يتجهون إليه.

ومن المخطط له أن تتمركز كل طائرة مُسيرة في مرسى خاص بها، حيث سيتم شحن بطارياتها، عندما لا تكون في حالة طيران، وسيقوم ذراع آلي باستبدال بطارية الدرون بأخرى مشحونة بالكامل، بحيث يكون جاهزًا للإقلاع والتحليق في أي لحظة.