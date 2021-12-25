نظارات رؤية ليلية لمشاة البحرية الأميركية في 2022

وصل نظام نظارات الرؤية الليلية المتقدمة، التي تعمل بمفهوم "الواقع المختلط"، إلى مراحلها الأخيرة توطئة لبدء استخدامها من قبل الجنود المترجلين ومشاة البحرية الأميركية أواخر عام 2022، وفقا لما نشره موقع Defense News.

الواقع والواقع المعزز

تتلخص النقلة التكنولوجية الجديدة في نظام تعزيز بصري متكامل، يشار إليه اختصارًا بـIVAS، وهو مشروع ينفذه الجيش الأميركي لوضع بيانات وإرشادات الحركة والملاحة والذكاء والوعي بالمواقف واكتساب الهدف المتقدم جميعًا في عدسة الكاميرا مثبتة على خوذة الجندي أثناء العمليات الخاصة ومهام القتال المباشر. تستخدم النظارات المتطورة تقنيات الواقع المعزز لعرض كل التفاصيل بالإضافة إلى الرؤية الطبيعية أمام مجال رؤية المستخدم.

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مزيد من الاختبارات

بدأ المكتب التنفيذي للبرنامج التابع للجيش الأميركي أولى الخطوات في عام 2018، وكان من المقرر أن يبدأ نشره في أوائل عام 2022. ولكن بعد بعض التناقضات الفنية في شاشات العرض العلوية ومشاكل التحكم في ظل ظروف الرطوبة والتداخل مع بعض الأجهزة، تقرر إجراء مزيد من الاختبارات واستقر الرأي على تأجيل تعميم النظام إلى أواخر عام 2022.

مجال رؤية أوسع

كان قائد المكتب التنفيذي للبرنامج، جنرال أنتوني بوتس، قد صرح لصحيفة Army Times بأن التأخير تم بدافع من الحذر الشديد، موضحًا أن فريق العمل يسعى لبلوغ أبعد حدود التكنولوجيا سعيًا لتحقيق مجال رؤية أوسع من أي وقت مضى متاح على أي أجهزة رؤية ليلية.

وشرح جنرال بوتس أن ما كان يحدث هو أن شاشات العرض الرأسية كانت تُظهر نوعًا من "تأثير باب الشاشة" حيث يكون لدقة الصورة عرض يشبه الشبكة.

ضعف قدرة الأجهزة القياسية

تقدم أجهزة الرؤية الحالية مجال رؤية يبلغ 40 درجة للرؤية الليلية أو المواقع الحرارية، ولكن فريق العمل على النظام الجديد سعى لتحقيق هدف لمضاعفة المجال ليصل إلى 80 درجة، وأوضح جنرال بوتس أن علماء الجيش الأميركي صادفهم مشكلة فنية أثناء تطوير النظام عبارة عن إطالة الرؤية، حيث كانت تبدو وكأن الجندي ينظر من خلال بالون ممدود، مما يمكن أن يؤثر إلى حد ما على الدقة ببضع درجات فقط، وبالتالي لم يكن أمرًا مقبولًا خشية تأثيره على المستخدم.

وقال بوتس إن علماء الجيش يعملون على حل هذه المشكلة الفنية، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن نظارات الرؤية الليلية IVAS، التي سيتم طرحها في عام 2022 ستظل تقدم مجال رؤية يقدر بـ70 درجة، أي ما يقرب من ضعف الأجهزة القياسية.

تكامل مع النظم المستخدمة

فيما أشار بوتس إلى أنه يجري حاليًا مواصلة الاختبارات لحل أي مشكلات فنية مع استمرار العمل على تثبيت مجموعات البرامج، وتشغيل النظام عبر روابط لاسلكية أحادية القناة، وحزم سحابة تكتيكية لإضافة قدرات سريعة في المستقبل وتكامل النظام مع الأجهزة الأخرى التي تستخدمها قوات العمليات الخاصة ومشاة الجيش والبحرية الأميركية، بالإضافة إلى فرق ووحدات الدعم الفني والهندسي الفوري بالجيش الأميركي.