شاهد "مانتا راي" الأميركية... مركبات بحرية مُسيرة طويلة

منحت الوكالة الأميركية لمشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة DARPA عقود المرحلة الثانية في برنامج Manta Ray، والذي يهدف إلى بناء سلسلة من مركبات مُسيرة تحت الماء تستطيع القيام بمهام طويلة المدى مع قدرات عالية على التحمل والإبحار عبر المحيط دون أي دعم بشري لأغراض الشحن أو الصيانة أو الخدمات اللوجستية، بحسب ما نشره موقع New Atlas.

تحدٍّ مثير للإعجاب

وقع الاختيار على شركتي Northrop Grumman Systems Corporation وMartin Defense Group للقيام ببناء وتقديم نموذج لمركبة مُسيرة توضيحية بالحجم الكامل. ويمثل ملف تعريف المهمة، أو المواصفات المطلوب تضمينها في النموذج التوضيحي، تحديًا مثيرًا للإعجاب؛ حيث يجب أن تكون المركبة المُسيرة ذات قدرات اكتفاء ذاتي غير مسبوقة في بيئة صعبة، علاوة على قدرتها على إيقاف وشحن بطارياتها الخاصة بشكل تلقائي، ويُفترض أنه سيتم تزويدها بأنظمة لتوليد الطاقة باستغلال التيارات تحت سطح البحر.

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وتتضمن المواصفات المطلوبة أيضًا أن تكون المركبات قادرة على استشعار جميع أنواع العقبات وتسميتها وتجنبها لتجنب التعثر في الأعشاب البحرية أو الخدش بالصخور أو الشعاب المرجانية أو أن تعلق في أي شقوق.

غير قابلة للتآكل

وتضمن ملف تعريف المواصفات المطلوب توافرها في المركبة البحرية المُسيرة الجديدة أن تكون شديدة المقاومة للتآكل وأن تتحمل التشغيل لفترات طويلة في مياه البحر المالح، بالإضافة إلى خواص منع التصاق الكائنات الحية الدقيقة والكبيرة على سطح المركبة.

قيادة ذاتية واتصالات وشحن

من المقرر أن تتوافر عناصر أساسية في المركبة تتمثل في القدرة على التنقل الذاتي تحت سطح البحار والمحيطات وتجهيزاتها بأنظمة تواصل واتصالات قوية مع القوات في البر. كما تتضمن متطلبات داربا أن تستطيع المركبة حمل ونقل شحنات مهمة ذات مغزى لأشهر متتالية، مع ميزة التخفي الشبحية حيث يُفترض أن يكون من الصعب للغاية اكتشافها.