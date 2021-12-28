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اليابان تخطط لصعود أحد روادها إلى القمر

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يوجين سيرنان آخر رائد فضاء مشى على القمر
يوجين سيرنان آخر رائد فضاء مشى على القمر

اليابان تخطط لصعود أحد روادها إلى القمر

دبي - العربية.نت

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راجعت اليابان جدول خططها لاستكشاف الفضاء اليوم الثلاثاء بهدف وضع إنسان ياباني على القمر في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع لإتمام الخطة "الفضاء ليس مجرد مجال يمنح الناس أملا ومقدرة على الحلم لكنه يعد أيضا أساسا رئيسيا لمجتمعنا الاقتصادي فيما يتعلق بأمننا الاقتصادي".

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ووفقا لمسودة جدول الخطة، تهدف اليابان إلى وضع أول إنسان غير أميركي على القمر في إطار برنامج أرتيمس، وهو مبادرة تقودها الولايات المتحدة بهدف إعادة رواد فضاء إلى القمر.

فيما تكشف الخطة أيضا عن تطلعات اليابان لإطلاق مسبار يستكشف المريخ في 2024 ولإيجاد سبل أيضا لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء.

كما تهدف الصين المجاورة إلى أن تصبح قوة رئيسية في مجال ارتياد الفضاء بحلول 2030 وتخطط أيضا لوضع رواد فضاء على القمر مما يزيد من احتمال حدوث سباق آسيوي في الفضاء.

يأتي إعلان اليابان عن أهدافها لاستكشاف الفضاء بعد أسبوع من عودة الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا للأرض عقب قضائه 12 يوما على متن محطة الفضاء الدولية ليصبح أول سائح يزور الفضاء ويسافر إلى محطة الفضاء الدولية في أكثر من عقد من الزمان.

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