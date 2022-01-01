شاهد صوراً مذهلة للمريخ من مركبة مدارية

قامت وكالة الفضاء الصينية، اليوم السبت، بنشر سلسلة من الصور لكوكب المريخ أرسلها المسبار الصيني المداري "تيان ون-1".

وذكرت الوكالة، في بيانها، أن المسبار يعمل في مدار المريخ على مدى 526 يوما، على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض.

مادة اعلانية

واستغرقت فترة نقل الصور حوالي 19.5 دقيقة.

Wow! This is yet another surprise from the Tianwen-1 mission. The orbiter had apparently released a small sub satellite while in Mars orbit, returning these outrageous images. [CNSA/CLEP/PEC] https://t.co/hPezkaDOgn pic.twitter.com/b22JvIQgAb — Andrew Jones (@AJ_FI) January 1, 2022

تم إطلاق المسبار الصيني في 23 يوليو 2020 من المطار الفضائي "وينتشانغ" بجنوب البلاد، باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة CZ-5.

وبعد هبوط وحدة الإنزال، يستمر المسبار المداري في التحرك حول المريخ، منجزا دورة كاملة حول الكوكب خلال يومين مريخين (24 ساعة و39 دقيقة).

والمهمة الرئيسية لهذا المسبار، تكمن في إعادة بث المعلومات من مركبة المريخ الصينية.