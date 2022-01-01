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شاهد صوراً مذهلة للمريخ من مركبة مدارية

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صو لكوكب المريخ
3 صور
الفضاء

شاهد صوراً مذهلة للمريخ من مركبة مدارية

الصين تنشر صورا للمريخ من مركبة "تيان ون-1" المدارية.. استغرقت فترة نقل الصور حوالي 19.5 دقيقة

العربية.نت

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قامت وكالة الفضاء الصينية، اليوم السبت، بنشر سلسلة من الصور لكوكب المريخ أرسلها المسبار الصيني المداري "تيان ون-1".

وذكرت الوكالة، في بيانها، أن المسبار يعمل في مدار المريخ على مدى 526 يوما، على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض.

واستغرقت فترة نقل الصور حوالي 19.5 دقيقة.

تم إطلاق المسبار الصيني في 23 يوليو 2020 من المطار الفضائي "وينتشانغ" بجنوب البلاد، باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة CZ-5.

وبعد هبوط وحدة الإنزال، يستمر المسبار المداري في التحرك حول المريخ، منجزا دورة كاملة حول الكوكب خلال يومين مريخين (24 ساعة و39 دقيقة).

والمهمة الرئيسية لهذا المسبار، تكمن في إعادة بث المعلومات من مركبة المريخ الصينية.

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