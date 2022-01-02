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فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء

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فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء

دبي - العربية.نت

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شهدت بلدة تيكساركانا، بولاية تكساس الأميركية ظاهرة بيئية غريبة، حيث تساقطت أسماك من السماء في ظاهرة تسمى "المطر الحيواني".

فقد لجأ سكان البلدة التي تقع بالقرب من الحدود بين ولايتي تكساس وأركنساس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الحدث النادر حيث كشفت مقاطع مصورة الأسماك مبعثرة في كل مكان، وفق قناة KFSM-TV المحلية.

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وتحدث هذه الظاهرة عندما تنجرف الحيوانات الصغيرة في مجاري المياه، والتي تتشكل عندما تدور سحب العاصفة لتكوين عمود يشبه الإعصار من الرياح المتحركة المليئة بالغيوم فوق جسمٍ مائي.

library congress
library congress

ظاهرة علمية

كما، يمكن أن تتشكل مجاري المياه فوق أيِّ شيءٍ، من البرك إلى البحيرات إلى المحيطات، وفقاً لما ذكره موقع library of congress الذي نشر عدة مواضيع مشابهة عن الظاهرة مثل أن تمطر السماء ضفادع وأسماكا.

وقال الموقع، إن المفهوم الخاطئ الشائع حول أعمدة المياه هو أنها "ترتفع من البحر" عندما تتشكَّل في الواقع في الهواء، ثم تنزل إلى سطح الماء.

وبمجرد اعتبار المسرب المائي "عاصفةً ناضجة"، فإنه يخلق دوامةً يمكنها امتصاص الهواء والماء والأجسام الصلبة في العاصفة.

library congress
library congress

يذكر أنه تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة حيث شوهدت الضفادع تتساقط من السماء. وفي عام 2017، سقطت سمكة من السماء فوق مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا.

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