علماء ناسا يكتشفون مفاجأة على كوكب "نادر جداً"

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن رصد "بخار ماء" في الغلاف الجوي لكوكب سوبر نبتون، والذي يحمل الاسم العلمي "TOI-674 b".

ويوجد لدى الكوكب الخارجي المدرج تحت اسم TOI-674 b - يسمى ذلك، لأنه لا يدور حول الشمس، ولكن حول نجم آخر - عنصر واعد في غلافه الجوي القابل للاكتشاف. وكشف جوناثان براندي من جامعة كانساس، الذي قاد الدراسة التي أجراها فريق دولي من العلماء، يوم الخميس عن اكتشاف بخار الماء هناك مؤخرا.

مادة اعلانية

نجم قزم أحمر

ويدور الكوكب، الذي أطلق عليه براندي لقب "نادر جدا"، حول نجم قزم أحمر يقع على بعد 150 سنة ضوئية من الأرض. وتعادل السنة الضوئية 6 تريليونات ميل (أو 9.7 تريليون كيلومتر)، لكن المسافة لا تزال "قريبة" من الناحية الفلكية، وفقا لوكالة ناسا.

وبينما لا يعرف الباحثون بعد بالضبط مقدار بخار الماء الذي يحمله الغلاف الجوي TOI-674 b، فقد توصلوا بالفعل إلى بعض التفاصيل البارزة الأخرى. ويبلغ حجم الكوكب حوالي 1.3 ضعف حجم كوكب نبتون وحوالي 23 ضعف كتلة الأرض. ويدور حول نجمه الصغير والبارد نسبيا بإحكام شديد، ويكمل دائرة كاملة في أقل من يومين - وهذا هو طول "عام" على TOI-674 b. للمقارنة، استغرق نبتون حوالي 165 عاما لإكمال رحلته حول الشمس.

ورصد العلماء في الغلاف الجوي لهذا الكوكب بخار ماء، الأمر الذي يولد العديد من الأسئلة التي لا تزال تحتاج إجابات وتحقيق بشكل أعمق.

ويبلغ حجم هذا الكوكب نحو 1.3 ضعف حجم كوكب نبتون، وبما يعادل 25 ضعف كتلة الأرض، أي أنه أكبر من كوكبنا 4.7 مرة، فيما يبلغ حجم نجمه حوالي ثلاثة أرباع حجم الشمس.

ويدور هذا الكوكب حول نجمه في أقل من يومين، وتبلغ درجة حرارته نحو 1100 فهرنهايت.

ويعتبر هذا الكوكب من الكواكب النادرة، والذي قد يوفر أدلة مهمة للعلماء حول تشكيل أنظمة الكواكب بشكل عام، بما في ذلك نظامنا الشمسي.