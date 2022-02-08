حساسية البشر لرائحة العرق ازدادت.. علماء يكشفون

يختبر كل شخص الروائح بطريقته الخاصة، سواء كانت تلك الروائح لطيفة أو شديدة أو حتى لا يمكن اكتشافها لأنوف مختلفة.

لكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمر برائحة الجسم، فإن إحساس الإنسان برائحة العرق قد يكون مختلفاً بسبب طفرة في مستقبلات الرائحة تسهل التقاط الروائح الكريهة، وفق ما أكده العلماء.

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فقد اكتشف فريق من العلماء الصينيين في دراسة أن حدوث هذه الطفرة في مستقبلات الرائحة، أتى بسبب تغيّر أصاب الجينات الأساسية في الإنسان وذلك مع مرور الوقت.

اختلافات جينية

وشملت الدراسة فحص المجموع الوراثي (genomes) لألف شخص صيني من عرق الهان للعثور على الاختلافات الجينية المرتبطة بكيفية إدراك المشاركين لعشر روائح مختلفة.

فيما كررت التجربة لستة روائح في مجموعة سكانية متنوعة عرقياً من 364 شخصاً لتأكيد النتائج.

إلى ذلك، حدد الباحثون مستقبليْن للروائح جديديْن، أحدهما يكتشف المسك الاصطناعي المستخدم في العطور والآخر لمركب في رائحة الإنسان تحت الإبط.

وأوضحوا أن المشاركين في الدراسة حملوا نسخاً مختلفة من جينات مستقبلات الرائحة، لكل من المسك ورائحة الإبط، حيث أثرت تلك الاختلافات الجينية على كيفية إدراك الشخص للروائح.

تدهور بمرور الوقت

فقد كشفت النتائج الجديدة من شرق آسيا ومجموعات سكانية متنوعة عرقياً أن الجينات الكامنة وراء القدرة على اكتشاف الروائح تظل ثابتة عبر الأشخاص من خلفيات مختلفة.

وأضاف الباحثون أن عمليات المسح على مستوى الجينوم والمتغيرات الجينية الجديدة المرتبطة بإدراك الرائحة، تدعم الفرضية القائلة بأن مستقبلات حاسة الشم الرئيسية قد تدهورت بمرور الوقت.