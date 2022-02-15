علماء يتوقعون.. صاروخ صينى وليس "سبيس إكس" سيصطدم بالقمر

رجح علماء الفضاء أن الجزء الصاروخي الذي كان من المقرر أن يصطدم بالقمر في آذار/ مارس ليس تابعاً لبرنامج إيلون ماسك لاستكشاف الفضاء "سبايس أكس"، كما اعتُقد في البداية.

وتوقع بيل غراي، عالم الفلك الذي يدير مشروع بلوتو، أن صاروخًا صينيًا قديمًا ، وليس صاروخًا من الشركة المملوكة لإيلون ماسك، سيصطدم بسطح القمر في 4 مارس.

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وقال غراي في وقت سابق إن القمر سيحصل على فوهة بركان جديدة بفضل قطعة من صاروخ "سبيس إكس" الذي انطلق قبل سبع سنوات وتم التخلي عنه في الفضاء بعد إكمال مهمته وهو في مسار تصادم مع سطح القمر.

والآن، قام بتغيير توقعاته بطريقة كبيرة، قائلاً إن الصاروخ القديم ليس جزءًا قديمًا من طراز فالكون 9، ولكنه صاروخ صيني قديم بدلاً من ذلك، حيث قال "لدينا الآن دليل جيد على أنه هو في الواقع definitely65B، المعزز لمهمة القمر Chang'e 5-T1، ومع ذلك، سيظل يضرب القمر على بعد بضعة كيلومترات من المكان المتوقع في 4 مارس 2022 في 12:25 بالتوقيت العالمي، في غضون ثوانٍ قليلة من الوقت المتوقع".

وأضاف: "كان إطلاق المرشح السابق هو مهمة Chang'e 5-T1 ، التي تم إطلاقها في الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 23 أكتوبر 2014. وكان معززها (اعتقدنا) لم يسبق له مثيل".

واعترف غراي بأن معرفة مثل هذه الأشياء ليس دائمًا بالصلابة التي نريدها أن تكون.

ويطلق على الأجهزة الآلية التي لا تعود إلى الأرض بعد إتمام مهمتها في الفضاء، مصطلح "النفايات الفضائية".