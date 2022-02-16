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القمر في مرحلة البدر المكتمل.. وعطارد باستطالته العظمى

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المثلث عطارد والمريخ والقمر - أرشيفية
الفضاء

القمر في مرحلة البدر المكتمل.. وعطارد باستطالته العظمى

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأميركية باسم "قمر الثلج" أو "قمر الصيد"

دبي - العربية.نت

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سيكون هواة الفلك على موعد اليوم الأربعاء مع اكتمال بدر القمر، حيث سيبدو القمر بدرا في الفترة من 15 إلى 17 فبراير، أما ذروة البدر فستكون اليوم الأربعاء 16 فبراير.

ويكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.8 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأميركية باسم "قمر الثلج" أو "قمر الصيد" لأن الجو القاسي يجعل الصيد صعبا في ذلك الوقت ايضا.

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ويشهد اليوم الأربعاء 16 فبراير أيضا، استطالة عطارد، حيث يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 26.3 درجة، وهو يتراءى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الخامسة والثلث تقريبا، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد.

ومع يوم 27 فبراير ، سنكون على موعد مع اقتران القمر مع المريخ، حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ، ونراهما متجاورين عند شروقهما في الرابعة والربع صباحا تقريبا في ذلك اليوم إلى أن يختفيا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي

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