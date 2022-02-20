مشهد من الخيال العلمي.. كلاب آلية لحراسة الحدود الأميركية

كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، مؤخراً، عن خطة للاستعانة بالكلاب الآلية لتقوم بدوريات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وبحسب الإعلام الأميركي، أشاد المسؤولون بالوزارة بإمكانات الكلاب باعتبارها "تضاعف القوة" التي يمكن أن تعزز سلامة عناصر قوات حرس الحدود من خلال تقليل تعرضهم للمخاطر التي تهدد حياتهم.

🇺🇸 Robot Dogs Patrolling The #USA Border for Illegal Immigrants | Ghost #Robotics at #BorderCrisis



"The US says they're using these robotic patrol dogs along its frontier with Mexico that it says could provide mechanical reinforcements for border guards." -@TheDamageReport pic.twitter.com/K40nytJBjI — BunnyCrumbs (@ChrisJo00291974) February 7, 2022

مادة اعلانية

وعلّقت شبكة "سي.إن.إن." على صور نشرتها الوزارة بتدريبات الكلاب الآلية بأنها "تبدو كأنها مشهد من أعمال الخيال العلمي"، ولفتت إلى أن إعلان الوزارة فاجأ بعض الناس وأثار موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي التي قارنت الصور بمشاهد من مسلسل "بلاك ميرور" الذي ظهرت فيه كلاب آلية أثارت القلق بقدرتها على ملاحقة البشر.

وانتقدت فيكي غوبيكا، مديرة تحالف مجتمعات الحدود الجنوبية، استعانة وزارة الأمن بالكلاب الآلية واعتبرتها "إهداراً مقلقاً وشائناً لأموال دافعي الضرائب التي من الأفضل إنفاقها على تطوير الأنظمة من أجل محاسبة عناصر حرس الحدود"، وحذرت من أن عسكرة الحدود تعرض السكان المحليين والمهاجرين للخطر.

The Department of Homeland Security shared new details of trials of quadrupedal robot ‘dogs’ on the southern border last week. https://t.co/VTuDw3D1Tp pic.twitter.com/R0gEf66v7T — Cheddar News 🧀 (@cheddar) February 7, 2022

وفي المقابل، ذكر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والتطوير، مع عدم وجود جدول زمني لنشر الكلاب.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه أثناء اختبار الكلاب الآلية تم تركيب أنواع مختلفة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار عليها، لنقل البيانات في الوقت الفعلي إلى الأشخاص الذين يقومون بتشغيلها عن بُعد.

وذكرت بريندا لونغ، مديرة برنامج العلوم والتكنولوجيا في وزارة الأمن الداخلي، أن الحدود الجنوبية مكان موحش للإنسان والحيوان، ولهذا السبب بالتحديد قد تتفوق الآلة هناك.

ودافعت Ghost Robotics، الشركة التي تتخذ من فيلادلفيا مقراً لها والتي تصنع الكلاب الآلية التي تختبرها وزارة الأمن الداخلي، عن الفكرة وقالت إنه لا يوجد ما يثير المخاوف.

وقال المدير التنفيذي للشركة جيرين باريك: "نحن نركز على فعل الشيء الصحيح. نريد أن نفعل الشيء الصحيح للأمن القومي وللبلد". وأضاف: "إنه جهاز كومبيوتر يعمل بالبطارية ويتحرك على 4 أرجل ويتوقف حرفياً عن العمل في غضون أربع ساعات، ولا توجد طريقة ليتحكم في أي شيء، إنه روبوت يتحكم فيه إنسان عن بُعد".