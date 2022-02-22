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فيديو ساحر.. شاهد الغيوم في سماء المريخ لأول مرة

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غيوم المريخ (ناسا)
غيوم المريخ (ناسا)

فيديو ساحر.. شاهد الغيوم في سماء المريخ لأول مرة

دبي - العربية.نت

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قد يكون المسبار "كيوريوسيتي" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، مهووساً بالصخور والجيولوجيا على مستوى الأرض، لكنه أيضاً وثّق ما يحدث في سماء المريخ.

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فقد أصدرت الوكالة هذا الأسبوع صور GIF التقطها المسبار في ديسمبر 2021، لتظهر كيف تبدو حركة الغيوم عبر المريخ، وفق موقع CNET الأميركي.

وبينما أظهرت الصور منظراً يتضمن كوكب المريخ، كشف فيلم ثانٍ السحب تتحرك مباشرة فوق المسبار "كيوريوسيتي".

إلى ذلك، قالت ناسا إن ارتفاع الغيوم عن سطح كوكب المريخ يصل إلى 80 كيلومتراً، وليست منخفضة كما على الأرض حيث يصل إلى ما بين 2 و6 كيلومترات.

وأوضحت أن تصوير غيوم المريخ يحتاج إلى تقنيات خاصة، وهو ما وفرته عدسات عدة في المركبة "كيوريوسيتي" التي صورت أيضاً مرور ظلالها على أرض الكوكب.

المسبار كيوريوسيتي (فرانس برس)
المسبار كيوريوسيتي (فرانس برس)

كما، أضاف الموقع أن علماء ناسا قالوا إن غطاء السحب الجليدي للمريخ ربما قام بدعم الأنهار والبحيرات فيه، لأن من الممكن أن يؤدي وجود السحب الجليدية على ارتفاعات عالية إلى إبقاء الكوكب دافئاً بدرجة كافية لوجود الأنهار والبحيرات.

وأكد أن المريخ مكان مختلف تماماً عن الأرض، لكن صورا ًكهذه تُظهر بعض أوجه التشابه بين الكوكبين.

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