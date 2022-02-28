هذا النوع من فيتامين D يعزز المناعة.. دراسة توضح

كشف دراسة جديدة إلى وجود اختلافات كبيرة بين مكملات فيتامين "دال" أو ما يعرف بفيتامين الشمس.

ففيتامين D يوجد بشكل عام في شكلين رئيسيين، هما إرغوكالسيفيرول (فيتامين D2) وكولي كالسيفيرول (فيتامين D3).

مادة اعلانية

وتشير النتائج إلى أن فيتامين D3 يمكن أن يكون أكثر فعالية في تقوية جهاز المناعة مقارنة بفيتامين D2، وفق الدراسة الذي نشرها موقع New Atlas نقلًا عن دورية Frontiers in Immunology.

كما أثبتت الأبحاث السابقة أن مكملات فيتامين D3 أكثر فاعلية في رفع مستويات فيتامين الشمس في الدم، ولكن لم يكن هناك دراية واضحة بشأن ما إذا كانت هناك أي اختلافات وظيفية في صحة الإنسان بين نوعي مكملات فيتامين دال.

تأثير تحفيزي

وكتب الباحثون أنه "بشكل ملحوظ، بعد تناول مكملات فيتامين D3، عكست غالبية التغييرات في التعبير الجيني تنظيمًا سلبيًا في نشاط الجينات وفي العديد من المسارات المشفرة لأنظمة المناعة الفطرية والتكيفية، مما يُحتمل أن يحول الجهاز المناعي إلى حالة أكثر قدرة على التحمل".

وأضافوا أنه "من المثير للدهشة أن التعبير الجيني المرتبط بنشاط الإنترفيرون من النوع الأول والنوع الثاني، وهو أمر حاسم للاستجابة الفطرية للعدوى البكتيرية والفيروسية، اختلف بعد تناول المكملات إما بفيتامين D2 أو فيتامين D3، مع وجود تأثير تحفيزي لفيتامين D3 فقط".

أكثر فاعلية ضد العدوى

من جانبه، قال كولين سميث، الباحث الرئيسي في الدراسة، "فيتامين D3 يبدو أنه يحفز نظام إشارات الإنترفيرون من النوع الأول في الجسم - وهو جزء أساسي من جهاز المناعة يوفر خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والفيروسات. وبالتالي، يساعد فيتامين D3 في منع الفيروسات والبكتيريا من الوصول للجسم".

هذا وتشير الدراسة إلى أن هذه النتائج توضح أنه من المحتمل أن يكون لمكملات فيتامين D آثار مفيدة فقط على العدوى الفيروسية إذا تم تعزيز المستويات قبل أي تعرض فيروسي لأنه من غير المحتمل أن تكون هناك فائدة سريرية في مكملات فيتامين دال بعد الإصابة الفيروسية.

تعارض بين D2 وD3

كما اكتشف الباحثون أن شكلي فيتامين D نتج عنهما تأثيرات متعارضة على بعض مسارات التعبير الجيني.

ويفترض الباحثون أن فيتامين D2 يمكن أن يكون لديه القدرة على استنفاد أو مواجهة بعض الآثار المفيدة لفيتامين D3.

هذا الاختيار الأفضل!

هذا وتدعو سوزان لانهام-نيو، الباحث المشارك في الدراسة، إلى إجراء مزيد من الأبحاث بشكل عاجل في الاختلافات الوظيفية بين شكلي الفيتامينات لتوضيح ما يجري بشكل أفضل.

لكنها تقترح على المدى القريب أن يكون فيتامين D3 هو الشكل المفضل لمكملات فيتامين D بالنسبة لمعظم الناس.