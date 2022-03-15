هل يدمر العداء الروسي الأميركي محطة الفضاء الدولية؟
ناسا: عودة رائد الفضاء الأميركي المقررة على متن مركبة روسية ما زالت قائمة
قال مسؤولون من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، إن رائد فضاء أميركيا ما زال من المقرر أن يعود من محطة الفضاء الدولية مع رائدي فضاء آخرين على متن مركبتهم الروسية سويوز في وقت لاحق هذا الشهر على الرغم من العداء الأميركي الروسي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
كما قال جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا، أمس الاثنين، إن التعاون الروسي الأميركي على المحطة التي تضم حاليا أربعة أميركيين وروسيين اثنين وألمانيا واحدا ما زال بعيدا عن التوتر.
وكان التعاون الأميركي الروسي طويل الأمد في مجال الفضاء قد أصبح موضع شك الشهر الماضي عندما قال دميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، إن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا قد تدمر فريق العمل على محطة الفضاء الدولية وقد تؤدي إلى زوال المحطة نفسها.
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