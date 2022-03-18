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احذروا استخدام "الإيموجي" في العمل.. وهذا السبب!

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إيموجي - آيستوك

احذروا استخدام "الإيموجي" في العمل.. وهذا السبب!

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

سواء كان وجها مبتسما ودودا أو غمزا أو وجها مكفهرًا، يستعمل الكثيرون الرموز التعبيرية المعروفة باسم "إيموجي" بانتظام في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، ولكن إذا كنت ترغب في أن تؤخذ على محمل الجد في محيط عملك، فعليك بترك هذه العادة.

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فقد كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين قاموا بتضمين الصور والرموز التعبيرية في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم يُنظر إليهم على أنهم أقل قوة من أولئك الذين يستخدمون الكلمات.

كما قال باحثون من جامعة تل أبيب إن 62% من المشاركين يفضلون الشخص الذي يقدم نفسه بملف شخصي لفظي.

ايموجي - آيستوك
ايموجي - آيستوك

عدا الأهل والأصدقاء

من جانبها، شرحت الدكتورة إلينور أميت، باحث مشارك في الدراسة، أن الأبحاث بينت أن الرسائل المرئية غالبا ما يتم تفسيرها على أنها إشارة للرغبة في التقارب الاجتماعي، وبالتالي تعطي انطباعًا أن مستخدمها أقل قوة بالمقارنة مع من يستخدم التعبير اللفظي، حيث تُظهر مجموعة منفصلة من الأبحاث أن الأشخاص الأقل قوة يرغبون في التقارب الاجتماعي أكثر من الأشخاص الأقوياء.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الإيموجي لا يعطي نفس الانطباعات في محيط الأهل والأصدقاء، ولكن في العديد من مجالات الحياة، خاصة في العمل، تسود علاقات القوة، ويجب أن يكون الشخص على دراية بالانطباع الذي تتركه رسائله على متلقيها.

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