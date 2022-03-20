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القطب الجنوبي يشهد حرارة أعلى بـ30 درجة من المعدل المعتاد

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A handout photo provided by the European Geosciences Union on September 13, 2016 shows an undated photo of a polar bear testing the strength of thin sea ice in the Arctic. Polar bears are among the animals most affected by changes in Arctic sea ice because they rely on this surface for essential activities such as hunting, traveling and breeding. A new study by University of Washington researchers, funded by NASA, finds a trend toward earlier sea ice melt in the spring and later ice growth in the autumn across all 19 polar bear populations, which can negatively impact the feeding and breeding capabilities of the bears. (Photo by Mario HOPPMANN / European Geosciences Union / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / MARIO HOPPMANN / EUROPEAN GEOSCIENCES UNION- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / MARIO HOPPMANN / EUROPEAN GEOSCIENCES UNION- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
أحد الدببة في القطب الجنوبي
التغير المناخي

القطب الجنوبي يشهد حرارة أعلى بـ30 درجة من المعدل المعتاد

سجلت قاعدة كونكورديا الواقعة على "القبة سي" في الهضبة القطبية "حرارة قياسية بلغت يوم الجمعة 11.5 درجة مئوية تحت الصفر، وهو رقم قياسي على الإطلاق"

باريس – فرانس برس

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شهد شرق القارة القطبية الجنوبية هذا الأسبوع ارتفاعاً غير مألوف لدرجات الحرارة بلغ 30 درجة مئوية فوق المعدل المعتاد، وفق ما أفاد خبراء عبر "تويتر".

وسجلت قاعدة كونكورديا البحثية الواقعة على "القبة سي" في الهضبة القطبية، على ارتفاع يزيد عن 3000 متر، "حرارة قياسية بلغت يوم الجمعة 11.5 درجة مئوية تحت الصفر، وهو رقم قياسي على الإطلاق حطّم ذاك المسجل في 17 ديسمبر 2016 والبالغ 13.7 درجة تحت الصفر"، بحسب ما غرّد به خبير الأرصاد الجوية في "ميتيو فرانس" (وهي هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية) إيتيان كابيكيان على "تويتر".

ومع أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة مع نهاية الصيف الجنوبي، سجلّت قاعدة دومون دورفيل الواقعة على ساحل اديلي لاند رقماً قياسياً في اعتدال الحرارة خلال شهر مارس الحالي، إذ بلغت 4.9 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة الدنيا إلى مستوى قياسي أيضاً هو 0.2 درجة في 18 مارس.

بدوره، أشار غيتان ايمز من "ميتيو فرانس" على "تويتر" إلى أن "الأيام الخالية من الصقيع تكون عرضية" في دومون دورفيل "، ولكن لم يسبق يوماً أن حصلت بعد 22 فبراير (وكان ذلك في عام 1991)".

ووصف ذلك بـ"الحدث التاريخي من حيث الاعتدال في شرق" القارة المتجمدة، إذ راوحت زيادة درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية فوق المعايير الموسمية.

بدوره، لاحظ الباحث في معهد علوم الأرض البيئية في مدينة غرونوبل، جوناتان ويل، أن "درجات الحرارة يفترض أن تنخفض بسرعة في مثل هذا الوقت".

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الجليد يذوب بسرعة في المياه المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية
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ويشكل تكاثر موجات الحر واشتدادها إحدى أوضح علامات الاحتباس الحراري، مع أنه من غير الممكن إعطاء مثل هذا التفسير لحدث مناخي معين عند حصوله.

وتشهد درجة الحرارة في القطبين ارتفاعاً أسرع من المعدل الذي ترتفع به حرارة كوكب الأرض ككل والذي يبلغ نحو 1.1 درجة مئوية سنوياً منذ العصر السابق للثورة الصناعية.

وتأتي موجة الحر في شرق القارة القطبية الجنوبية بعدما بلغ الجليد البحري في أنتاركتيكا في أواخر فبراير أصغر مساحة مسجلة له وهي أقل من مليوني كيلومتر مربع، منذ أن بدأت الأقمار الصناعية تسجيل هذه القياسات في العام 1979 ، بحسب مركز الأبحاث الأميركي "ناشونال سنو اند ايس سنتر".

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