فيديو لا يصدق.. روبوت لزج بخصائص مميزة يدخل أجسادنا

بهدف إنشاء إنسان آلي، ابتكر علماء صينيون في جامعة هونغ كونغ، روبوتاً لزجاً بإمكانه دخول الجسم لأداء مهام خاصة، مثل استرجاع الأشياء التي تم ابتلاعها عن طريق الخطأ.

في التفاصيل، أوضحت المعلومات أن الروبوت الجديد يتحرك داخل الجسم عن طريق المغناطيس، ويحيط الأشياء على شكل C أو O ويلتقطها، كما يمكنه أيضاً ربط الأقطاب الكهربائية.

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الهدف النهائي

بدوره، أوضح المسؤول عن هذا الابتكار البروفيسور لي تشانغ، أن الهدف النهائي هو نشره كإنسان آلي، متابعاً أن البحث ما زال بأوله وأنه العلماء يحاولون فهم المزيد من الخصائص.

A robot made of magnetic slime could be deployed inside the body to perform tasks such as retrieving objects swallowed by accident.https://t.co/EYpnx56vNO pic.twitter.com/zA3hMO80xQ — New Scientist (@newscientist) March 31, 2022

أما عن ماهية الاختراع الجديد، فكشف تشانغ أن الروبوت مصنوع من مزيج من بوليمر يسمى كحول البولي فينيل والبوراكس الذي يستخدم على نطاق واسع في منتجات التنظيف، وجزيئات مغناطيس نيوديميوم، ويشبه إلى حد كبير خلط الماء مع نشاء الذرة في المنزل حيث له خصائص لزجة ومرنة، مما يعني أنه أحياناً يتصرف مثل مادة صلبة، وأحياناً يتصرف مثل السائل، وفقا لما نشره تقرير لصحيفة "نيوز ويك" الأميركية.

مرة سائل وأخرى صلب!

كما لفت إلى أن الربوت يتصرف مثل مادة صلبة عند لمسه بسرعة كبيرة، وكالسائل عندما تلمسه بلطف وببطء.

يشار إلى أن الباحثين يخمنون أن اللزج يمكن أن يكون مفيداً في الجهاز الهضمي، مثل تقليل الضرر الناجم عن بطارية صغيرة يتم ابتلاعها، وقد يساهم الاختراع الجديد ببحث هذه المشكلات.