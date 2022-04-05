لماذا يدمن الأطفال على تيك توك؟.. هذا ما يفعله بالدماغ

لم تعد مشاهدة الأطفال ليوتيوب طوال اليوم ظاهرة تذكر، خصوصاً بعد أن بدأوا في استخدام تيك توك الذي ينشر مقاطع قصيرة تشد انتباههم.

إلا أن العديد من الأهل لاحظوا أن أطفالهم يكافحون من أجل التركيز على الواجبات المنزلية أو قراءة الكتب، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ما يطرح تساؤلاً حول ما يجري في دماغ الأطفال؟

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فقد أشارت الأبحاث الناشئة إلى أن مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة وسريعة الوتيرة تجعل من الصعب على الأطفال الاستمرار في الأنشطة التي لا تقدم إشباعاً فورياً ومستمراً.

في موازاة ذلك، ركزت إحدى الدراسات القليلة التي تفحص على وجه التحديد التأثيرات المتعلقة بـتيك توك على الدماغ، على تطبيق Douyin، وهو شبيه تيك توك في الصين، ومن إنتاج نفس الشركة الأم الصينية، "بايت دانس".

وأظهر مسح الدماغ لطلاب الجامعات الصينية أن المناطق المتورطة في الإدمان تنشطت بشكل كبير لدى أولئك الذين شاهدوا مقاطع فيديو مخصصة.

كذلك، وجدت أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في التحكم في وقت التوقف عن المشاهدة.

وكتب الباحثون في جامعة تشجيانغ الصينية "نتوقع أن الأفراد ذوي القدرة المنخفضة على ضبط النفس يجدون صعوبة أكبر في تحويل الانتباه بعيداً عن تحفيز الفيديو المفضل".

كيف يعمل دماغ الأطفال؟

وعندما يقوم الأطفال بأشياء تتطلب تركيزاً طويلاً، مثل القراءة أو حل مسائل الرياضيات، فإنهم يستخدمون الانتباه الموجه.

وتبدأ هذه الوظيفة في قشرة الفص الجبهي، وهي جزء الدماغ المسؤول عن اتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات.

فقد أوضح مايكل مانوس، المدير السريري لمركز الانتباه والتعلم في كليفلاند كلينك للأطفال، أن "الاهتمام الموجه هو القدرة على منع الإلهاءات والحفاظ على الانتباه وتحويل الانتباه بشكل مناسب".

وقال إن ذلك يتطلب مهارات عالية المستوى مثل التخطيط وتحديد الأولويات.

كذلك، يواجه الأطفال عموماً صعوبة أكبر في القيام بذلك، مثل إيقاف أجهزة التحكم في ألعاب الفيديو، لأن قشرة الفص الجبهي لم تتطور بشكل كامل حتى سن 25 عاماً.

وبيّن مانوس أن البيئة المتغيرة باستمرار في تيك توك لا تتطلب اهتماماً مستمراً. وقال: "إذا اعتادت أدمغة الأطفال على التغييرات المستمرة، فإن الدماغ يجد صعوبة في التكيف مع نشاط غير رقمي حيث لا تتحرك الأشياء بالسرعة نفسها".

يأتي ذلك، فيما يتيح تيك توك الآن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق، بزيادة عن الحد الأقصى السابق البالغ 3 دقائق ومن الحد الأقصى الأولي البالغ 60 ثانية.

كيف نحكي أطفالنا؟

ويمكن للوالدين والأطفال اتخاذ خطوات لزيادة الانتباه، لكن الأمر يتطلب مجهوداً، وفق ما يقول الخبراء.

وتعتبر التمارين واللعب الحر من بين أفضل الطرق لجذب الانتباه أثناء الطفولة، كما يقول يوهان هاري، مؤلف كتاب "التركيز المسروق: لماذا لا يمكنك الانتباه - وكيف تفكر بعمق مرة أخرى".

كذلك، يمكن أن يساعد تخصيص وقت ما بعد المدرسة وعطلة نهاية الأسبوع لممارسة الرياضة أو لعب المواعيد أو التنزه العائلي أو الرحلات إلى الحديقة على تركيز العقل.

يشار إلى أن تحقيقا أجرته "وول ستريت جورنال" العام الماضي وجد أن خوارزمية تيك توك تحدد ما يحبه المستخدمون بناءً على مقدار الوقت الذي يشاهدون فيه كل مقطع فيديو، ثم تقدم المزيد من نفس الشيء.

وقالت تيك توك إنها تعمل الآن على تطوير طرق لتنويع مقاطع الفيديو التي توصي الخوارزمية الخاصة بها للمشاهدين.