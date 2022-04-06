جديد العلم.. تواصلوا مع كائنات فضائية وعارضوا توصيات عالم شهير

في تطور جديد للعلم، صمم الخبراء رسالة لاسلكية تبث في الفضاء السحيق لتحدد موقع الأرض عبر إرسالها إشارات لكائنات فضائية، وسط آمال أن يستقبلها الفضاء الذكي ويفهمها.

وتعد الرسالة في الأساس نسخة محدثة من رسالة Arecibo الشهيرة، التي تم إرسالها في عام 1974، وكان لها نفس الغرض، إلا أنها تعارض توصيات عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج، الذي لطالما عبّر عن قلقه بشأن دعوة البشر إلى اتساع الفضاء والتواصل مع الأغراب، أي كائنات الفضاء.

مادة اعلانية

عارضوا توصيات عالِم شهير

فقد بثت الرسالة من تلسكوب Arecibo Radio Telescope في بورتوريكو، وتتكون من 1679 بتا مرتبة في 73 سطرا و23 حرفا.

وأرسلت في رمز ثنائي الآحاد والأصفار، وبمجرد فك الشفرة تشكل الرسالة رسما مرئيا يتكون على شكل عصا للإنسان، وهياكل تعبّر عن النظام الشمسي الحالي.

ولعل ذلك يعود بالأذهان إلى عام 2015 حين ظهر عالم الفيزياء الشهير الراحل هوكينج في حدث أعلن عن إطلاق مشروع Breakthrough Listen ، الذي يدرس موجات الراديو في محاولة لمعرفة ما إذا كان أي منها مصطنعًا في الأصل.

ورغم أن هوكينج أظهر وقتها دعمه للجهود المبذولة من أجل العثور على حياة غريبة من خلال الاستماع، إلا أنه حذر من التواصل معهم، مستشهدا بأن الفضائيين لن يكونوا ودودين بالضرورة.

الرياضيات والعلوم أيضاً

كما تحتوي على معلومات حول الرياضيات والعلوم الأساسية أكثر مما تحتويه رسالة Arecibo.

إلى ذلك، لا يعتزم الباحثون إرسال الرسالة بأنفسهم، بل يقترحون إمكانية نقلها يوما ما من التلسكوب الراديوي الكروي ذي الفتحة البالغ ارتفاعها 500 متر في الصين ومجموعة التلسكوب Allen التابعة لمعهد SETI في شمال كاليفورنيا.