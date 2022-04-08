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اكتشاف أقدم وأبعد مجرة معروفة.. وهذا ما نعرفه عنها

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The distant early galaxy HD1, object in red, is shown at the center of this undated zoom-in handout image. The galaxy, if confirmed by future observations, would be the earliest and most distant known astronomical object. Harikane et al/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
المجرة اتش. دي. 1 ملونة بالأحمر
الفضاء

اكتشاف أقدم وأبعد مجرة معروفة.. وهذا ما نعرفه عنها

المجرة التي أُطلق عليها اسم "إتش. دي. 1" تعود لأكثر من 300 مليون سنة بعد الانفجار العظيم الذي وقع قبل 13.8 مليار عام

واشنطن – رويترز

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اكتشف علماء الفلك ما قد تكون أقدم وأبعد مجرة رُصدت على الإطلاق، والتي تشكّلت تقريباً بعد قليل من الانفجار العظيم، الذي يُؤرخ به لنشأة الكون، وربما كانت زاخرة بالجيل الأول من النجوم.

وقال الباحثون أمس الخميس إن المجرة التي أُطلق عليها اسم "إتش. دي. 1" تعود لأكثر من 300 مليون سنة بعد الانفجار العظيم الذي وقع قبل 13.8 مليار عام.

رسم يوضح التسلسل الزمني لأقدم المجرات المعروفة، ومن بينها "إتش. دي. 1"
رسم يوضح التسلسل الزمني لأقدم المجرات المعروفة، ومن بينها "إتش. دي. 1"

وتشير الدلائل إلى أن "إتش. دي. 1" كوّنت نجوماً بمعدل مذهل، ربما نحو 100 نجم جديد في العام، أو بدلاً من ذلك كانت تضم ما قد يكون أضخم ثقب أسود معروف.

وجمع الباحثون معلوماتهم من تلسكوبات في هاواي وتشيلي وتلسكوب سبيتزر الفضائي المداري. ويأملون في الحصول على توضيحات أكثر باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي سيبدأ تشغيله خلال أشهر بعدما دشنته إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" في ديسمبر الماضي.

تصور لتلسكوب جيمس ويب في الفضاء
تصور لتلسكوب جيمس ويب في الفضاء

وقال عالم الفضاء يوتشي هاريكان المعد الرئيسي للبحث، الذي يستعرض تفاصيل الاكتشاف والذي نُشر بدورية الفيزياء الفلكية: "معلومات الرصد بشأن "إتش. دي. 1" محدودة والخصائص الفيزيائية الأخرى لا تزال غامضة، ومنها شكلها وكتلتها الإجمالية وفلزيتها".

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وتشير الفلزية إلى نسبة المواد غير غازي الهيدروجين والهيليوم التي كانت موجودة بالكون في بداياته.

وأضاف هاريكان: "تكمن الصعوبة في أن هذا يكاد يكون أقصى حد لقدرات التلسكوبات الحالية من حيث الحساسية وطول الموجة".

وقال الباحثون إن "إتش. دي. 1"، التي من المحتمل أن تكون كتلتها أكبر بعشرة مليارات مرة من شمسنا، ربما كانت بها نجوم من الجيل الأول للنجوم. وتلك النجوم التي يطلق عليها "المجموعة الثالثة" تتسم بأنها ضخمة للغاية ومضيئة وساخنة وقصيرة العمر وتتألف بشكل شبه حصري من الهيدروجين والهيليوم.

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