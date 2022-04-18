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إطلاق قمر صناعي "سري" للمخابرات الأميركية في الفضاء

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In this photo provided by the U.S. Space Force, a SpaceX Falcon 9 rocket carrying National Reconnaissance Office mission NROL-87, launches from Vandenberg's Space Launch Complex-4, in Lompoc, Calif., Wednesday, Feb. 2, 2022. (Michael Peterson/U.S. Space Force via AP)
من عملية إطلاق قمر صناعي سابق تابع لمكتب الاستطلاع الوطني الأميركي عبر صاروخ من طراز فالكون 9 في فبراير الماضي
الفضاء

إطلاق قمر صناعي "سري" للمخابرات الأميركية في الفضاء

مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي وصف القمر "إن. آر. أو. إل. 85" بأنه "شحنة أمن قومي سرية حيوية".. وقد تم إطلاقه للفضاء من خلال أحد صواريخ "سبيس إكس" المعاد استخدامها

قاعدة فاندنبرغ سبيس فورس (الولايات المتحدة) – أسوشييتد برس

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تم إطلاق قمر اصطناعي سري تابع لمكتب الاستطلاع الوطني الأميركي، أمس الأحد، من قاعدة جوية في كاليفورنيا.

وانطلق القمر الاصطناعي "إن. آر. أو. إل. 87" في تمام الساعة 6:13 صباحاً بالتوقيت المحلي من قاعدة القوة الفضائية في فاندنبرغ بولاية كاليفورنيا، على متن صاروخ مكوّن من جزأين من طراز "سبيس إكس فالكون 9".

شعار مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي
  • شعار مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي
  • مقر مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي
2 صور
شعار مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي
شعار مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي
مقر مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي
مقر مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي

وتلك كانت أول مهمة يعيد فيها مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي "إن. آر. أو"

استخدام أحد صواريخ "سبيس إكس" المعززة، بحسب بيان صدر عن قاعدة فاندنبرغ.

وانفصل الجزء الأول المعزز من الصاروخ "فالكون 9" وهبط بنجاح في منطقة الهبوط رقم 4 بقاعدة كاليفورنيا.

إطلاق صاروخ من طراز فالكون 9 من ن قاعدة القوة الفضائية في فاندنبرغ بولاية كاليفورني في 2018 (أرشيفية)
إطلاق صاروخ من طراز فالكون 9 من ن قاعدة القوة الفضائية في فاندنبرغ بولاية كاليفورني في 2018 (أرشيفية)
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من جانبه اكتفى مكتب الاستطلاع الأميركي بوصف القمر "إن. آر. أو. إل. 85" بأنه "شحنة أمن قومي سرية حيوية".

ومهمة إطلاق القمر هذا كانت واحدة من ثلاث مهام أوكلتها القوات الجوية الأميركية لشركة "سبيس إكس" عام 2019 بلغت كلفتها مجتمعة 297 مليون دولار.

ومكتب الاستطلاع الأميركي هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الاصطناعية الأميركية، وهي توفر بيانات استخباراتية لكبار صانعي السياسة ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة.

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