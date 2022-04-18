إطلاق قمر صناعي "سري" للمخابرات الأميركية في الفضاء

تم إطلاق قمر اصطناعي سري تابع لمكتب الاستطلاع الوطني الأميركي، أمس الأحد، من قاعدة جوية في كاليفورنيا.

وانطلق القمر الاصطناعي "إن. آر. أو. إل. 87" في تمام الساعة 6:13 صباحاً بالتوقيت المحلي من قاعدة القوة الفضائية في فاندنبرغ بولاية كاليفورنيا، على متن صاروخ مكوّن من جزأين من طراز "سبيس إكس فالكون 9".



شعار مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي مقر مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي

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وتلك كانت أول مهمة يعيد فيها مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي "إن. آر. أو"

استخدام أحد صواريخ "سبيس إكس" المعززة، بحسب بيان صدر عن قاعدة فاندنبرغ.

وانفصل الجزء الأول المعزز من الصاروخ "فالكون 9" وهبط بنجاح في منطقة الهبوط رقم 4 بقاعدة كاليفورنيا.

من جانبه اكتفى مكتب الاستطلاع الأميركي بوصف القمر "إن. آر. أو. إل. 85" بأنه "شحنة أمن قومي سرية حيوية".

ومهمة إطلاق القمر هذا كانت واحدة من ثلاث مهام أوكلتها القوات الجوية الأميركية لشركة "سبيس إكس" عام 2019 بلغت كلفتها مجتمعة 297 مليون دولار.

ومكتب الاستطلاع الأميركي هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الاصطناعية الأميركية، وهي توفر بيانات استخباراتية لكبار صانعي السياسة ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة.