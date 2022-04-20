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دليل جديد.. دراسة تشير لاحتمال وجود حياة في الفضاء

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قمر أوروبا (رويترز)
قمر أوروبا (رويترز)

دليل جديد.. دراسة تشير لاحتمال وجود حياة في الفضاء

دبي - العربية.نت

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كشف علماء دلائل جديدة على وجود مياه في القمر ووصفوا الاكتشاف بالدليل على إمكانية وجود حياة هناك.

فقد أفادت دراسة لباحثين في جامعة "ستانفورد" الأميركية، وجود برك جوفية من المياه المالحة على قمر كوكب المشتري "أوروبا"، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

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وأوضح الباحثون أن هذه البرك الجوفية يمكن أن تكون أماكن واعدة للبحث عن علامات للحياة خارج الأرض.

كذلك، لاحظ العلماء أن التلال المتوازية العملاقة الممتدة لمئات الأميال على قمر "أوروبا" مشابهة بشكل كبير لميزات السطح المكتشفة على الغطاء الجليدي في غرينلاند.

قمر أوروبا (رويترز)
قمر أوروبا (رويترز)

وقالت الدراسة إن جيوب المياه الجوفية موجودة في كل مكان في المنطقة وتساعد في توزيع المواد الكيميائية الضرورية للحياة.

يشار إلى أن قمر "أوروبا" يبلغ عرضه 2000 ميل وهو أصغر قليلاً من قمر الأرض، وأثبتت الاكتشافات وجود محيط مياه جوفية بعمق 40 إلى 100 ميل.

ورغم أنه مساحته تبلغ ربع الأرض فإنه قد يحتوي ضعف مياه الأرض بكل محيطاتها وبحارها.

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