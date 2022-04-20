صورة خلابة لمنتصف رمضان من الفضاء.. هذه حقيقتها

في سياق الجدل المعتاد حول ما إذا كان إعلان بداية شهر رمضان موافقاً فعلاً لما يُعرف فلكياً بـ"ولادة الهلال"، انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر اكتمال القمر من محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض ليلة 16-17 نيسان/أبريل أي ما يوافق منتصف شهر رمضان في معظم دول الشرق الأوسط.

إلا أن هذه الصورة ملتقطة في الحقيقة قبل سنوات، وتظهر القمر مكتملاً في لقطة من فوق السحّاب.

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ففي حين أشارت التعليقات إلى أن الصورة لقمر مشاهَد من محطة الفضاء الدولية ليلة السادس عشر إلى السابع عشر من الشهر، وهو التاريخ الذي يصادف منتصف شهر رمضان الكريم، تبيّن أن هذه معلومات خاطئة تماماً.

والحقيقة أن الصورة كانت منشورة على حسابي رائد الفضاء الأميركي جيف وليامز على موقعي فيسبوك وانستغرام بتاريخ الثامن عشر من آب/أغسطس من العام 2016.

وبالعودة للحسابين فعلاً، نجد أن جيف وليامز كان في ذلك التاريخ موجوداً على متن محطة الفضاء الدولية التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر، حيث تُجرى عمليات مراقبة للأرض وأبحاث علميّة في ظل انعدام الجاذبيّة، قبل أن يعود إلى الأرض في أيلول/سبتمبر التالي، بحسب وكالة "فرانس برس".

رقم قياسي

وبعد أيام على نشر الصورة، وتحديداً في الخامس والعشرين من آب/أغسطس 2016، احتفل جيف وليامز بضرب الرقم القياسي في أطول إقامة متواصلة لأميركي في الفضاء بلغ 534 يوماً.

يذكر أنه في سياق الجدل نفسه حول بداية شهر رمضان من كل عام، تنتشر صور كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هلال الشهر الكريم، إلى أن تؤكدها أو تدحضها السلطات المسؤولة في كل بلد.