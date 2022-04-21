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إرجاء عودة 3 سياح ورائد فضاء إلى الأرض لأجل غير محدد

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كبسولة كرو دراغون التابعة لشركة سبيس-إكس
الفضاء

إرجاء عودة 3 سياح ورائد فضاء إلى الأرض لأجل غير محدد

استبعاد إمكانية انفصال المركبة "دراغون" عن المحطة الفضائية الدولية لسوء الطقس

دبي - العربية.نت

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أرجئت عودة مركبة "دراغون" الأميركية السياحية المأهولة إلى أجل غير محدد وذلك بسبب ظروف الطقس السيئة، وفق ما أعلنه المكتب الصحافي لوكالة "ناسا".

وكانت "ناسا" وشركتا "سبيس إكس" و"أكسيوم سبيس" الأميركية الخاصة التي تولت تمويل البعثة الفضائية استبعدت إمكانية انفصال المركبة عن المحطة الفضائية الدولية لسوء الطقس. ولا يزال الخبراء في الشركات يدرسون إمكانيات أخرى لإعادة المركبة إلى الأرض.

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وكان يفترض أولا أن يغادر السياح الفضائيون المحطة الفضائية الساعة 17.35 بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل لتهبط المركبة في المحيط الأطلسي الساعة 14.19 بتوقيت موسكو، ثم تم تأجيل عملية الانفصال عن المحطة لمدة 12 ساعة لسوء الطقس.

يذكر أن مركبة Crew Dragon المأهولة بالسياح الثلاثة، وهم الأميركي لاري كوتور والإسرائيلي أيتن ستيبي والكندي مارك باتي وكذلك رائد الفضاء السابق مايكل لوبيس أليغريا، انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية من رأس كانافيرال يوم 8 أبريل والتحمت بالمحطة الفضائية يوم 9 أبريل.

وقالت صحيفة SpaceNews الإلكترونية، إن كل أحد منهم دفع 55 مليون دولار مقابل تحقيق الرحلة الفضائية. أما رائد الفضاء السابق، مايكل لوبيس أليغريا، فدفعت شركة Axiom Space ثمن رحلته الفضائية.

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