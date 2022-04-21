سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة الجمعة
"وفقا لتقديرات محطة النيازك الدولية فإن مراقبي ظاهرة Lyrid هذا العام سيتمكنون من رؤية نحو 18 شهاباً متساقطاً في السماء كل ساعة"
أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو، أن سكان عدة مناطق من الأرض سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية مميزة غدا الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن المركز: "ليلة الجمعة 22 أبريل الجاري سيتمكن سكان عدة مناطق من الأرض من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب Lyrid المميزة"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.
وجاء في البيان أيضا "هذا العام سيتزامن ذروة تساقط الشهب المذكورة مع اقتراب القمر من مرحلة الربع الأخير، وفي ظل هذه الظروف، وفي حال كانت السماء صافية سيتمكن الناس من مشاهدة هذه الظاهرة طوال الليل تقريبا. وفقا لتقديرات محطة النيازك الدولية فإن مراقبة ظاهرة Lyrid هذا العام سيتمكنون من رؤية نحو 18 شهابا متساقطا في السماء كل ساعة".
ويمكن لسكان المناطق الشمالية من الكرة الأرضية أن يشاهدوا ظاهرة Lyrids بوضوح كل عام، في الفترة ما بين 16 و25 أبريل، وتظهر الشهب في سماء الأرض نتيجة اقتراب الغلاف الجوي لها من السحب النيزكية، والتي تحتوي على حطام نيازك يحترق في الجو أثناء احتكاكه بالغازات.
-
مصر..السجن المشدد 10 سنوات لعلاء حسانين و5 سنوات لحسن راتب بقضية الآثار الكبرىجنايات القاهرة عاقبت 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات مصر
-
بيع نادي تشيلسي.. تحالف جديد بين لويس هاميلتون وسيرينا ويليامزسينضمان لتحالف مارتن بروتون قصص اقتصادية
-
موسكو تنتظر رد كييف حول "مقترحات".. وتطمئن لندن على أسيريهاروسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترحاتها في إطار عملية التفاوض.. والخارجية الروسية تطمئن لندن أن المقاتلين البريطانيين اللذين أُسرا في أوكرانيا يتلقيان الرعاية اللازمة العرب والعالم
-
النفط الليبي في مرمى نيران الأزمة السياسية المتصاعدةالشرارة التي عززت عمليات الإغلاق تتعلق باتفاق تحويل 8 مليارات دولار لحكومة الدبيبة طاقة