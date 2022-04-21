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ميكرونوفا.. نوع جديد من الانفجارات النجمية يثير دهشة العلماء

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This artist's impression shows a two-star system where stellar explosions called micronovae may occur. The blue disc swirling around the bright white dwarf in the center of the image is made up of material, mostly hydrogen, stolen from its companion star. Towards the center of the disc, the white dwarf uses its strong magnetic fields to funnel the hydrogen towards its poles. As the material falls on the hot surface of the star, it triggers a micronova explosion, contained by the magnetic fields at one of the white dwarf's poles. European Southern Observatory/M. Kornmesser, L. Calcada/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
رسم تخيلي لنجم من نوع "القزم الأبيض"حيث يمكن أن يقع انفجار من نوع ميكرونوفا
الفضاء

ميكرونوفا.. نوع جديد من الانفجارات النجمية يثير دهشة العلماء

الميكرونوفا هي النوع الأقل قوة من الانفجارات النجمية المعروفة للآن، إذ تعد أقل نشاطاً من الانفجار المعروف بـ"نوفا" وأصغر من "السوبرنوفا" الذي يحدث في أثناء موت بعض النجوم العملاقة

واشنطن - رويترز

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اكتشف علماء الفلك نوعاً غير معروف سابقاً من الانفجارات النجمية يدعى ميكرونوفا يتضمن انفجارات نووية حرارية في المناطق القطبية لنوع من النجوم المحترقة يسمى "القزم الأبيض" بعد سحب مادة من نجم مصاحب.

وقال الباحثون أمس الأربعاء إن الميكرونوفا هي النوع الأقل قوة من الانفجارات النجمية المعروفة للآن، إذ تعد أقل نشاطاً من الانفجار المعروف بـ"نوفا" (المستعر) الذي يحدث عندما ينفجر سطح القزم الأبيض بالكامل ويكون صغيراً مقارنةً بـ"السوبرنوفا" (المستعر الأعظم) الذي يحدث في أثناء موت بعض النجوم العملاقة.

وتم ملاحظة الميكرونوفا من الأرض على شكل ومضات من الضوء تستمر حوالي عشر ساعات. وتم توثيقها على ثلاثة أقزام بيضاء، واحدة على بعد 1680 سنة ضوئية من الأرض، وواحدة على بعد 3720 سنة ضوئية، وواحدة على بعد 4900 سنة ضوئية.

رسم تخيلي لنجم من نوع "القزم الأبيض"حيث يمكن أن يقع انفجار من نوع ميكرونوفا
رسم تخيلي لنجم من نوع "القزم الأبيض"حيث يمكن أن يقع انفجار من نوع ميكرونوفا

والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة، وتعادل 9.5 تريليون كيلومتر.

وقال عالم الفلك سايمون سكارينغي من جامعة دورهام في إنجلترا، وهو الباحث الرئيسي في الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر": "كان الاكتشاف مفاجأة غير متوقعة. لقد أظهر مدى ديناميكية الكون. هذه الأحداث سريعة ومتقطعة. العثور عليها يتطلب النظر إلى المكان المناسب في الوقت المناسب".

وتنتج الأقزام البيضاء، التي تعد من بين الأجسام الأكثر كثافة في الكون، عن انهيار قلب نجم محتضر. ولدى الأقزام البيضاء كتلة شمسية ولكن قطرها يقارب حجم الأرض. ومعظم النجوم، بما في ذلك الشمس، مقدر انتهاء وجودها بهذا الشكل.

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والميكرونوفا تشبه نوفا، وهو انفجار نووي حراري يبتلع سطح قزم أبيض بالكامل. وفي حالة نوفا، يفتقر القزم الأبيض إلى مجال مغناطيسي قوي مما يعني أن الهيدروجين المسروق من النجم المرافق يتم توزيعه عالمياً بدلاً من تركزه عند القطبين.

وقال سكارينغي إن ظاهرة نوفا يمكن أن تدوم لأسابيع أو شهور، وتحترق من خلال كتلة أكبر بمليون مرة من ميكرونوفا.

واكتشف الباحثون الميكرونوفا عند تحليل البيانات من تلسكوب "تيس" الفضائي التابع لوكالة "ناسا". واستخدم الباحثون التلسكوب الكبير جداً التابع لـ"المرصد الأوروبي الجنوبي" ومقره تشيلي لتأكيد أن الانفجارات شملت أقزاماً بيضاء.

ومن بين بعض الأنواع الأخرى من الانفجارات النجمية كيلونوفا، وهي ظاهرة تحدث عندما يندمج اثنان من النجوم النيوترونية أو نجم نيوتروني وثقب أسود، وهايبرنوفا وهي نوع من السوبرنوفا التي ينفجر فيها نجم ضخم في نهاية دورة حياته وينهار ليشكّل ثقباً أسود.

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