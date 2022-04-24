جديد العلم.. جرذ آلي يقف ويمشي ويزحف كالحقيقي تماماً

طور الباحثون العديد من الإصدارات الآلية في السنوات الأخيرة بداية من الأسماك وصولًا إلى الكلاب. ومؤخرًا، كشف علماء من معهد بكين للتكنولوجيا النقاب عن أحدث حيوان وهو عبارة عن جرذ آلي.

ويمكن للروبوت، المسمى "سكويرو" SQuRo (اختصارًا لجرذ آلي صغير الحجم رباعي الأرجل)، الانحناء والوقوف والمشي والزحف والدوران تمامًا مثل الجرذ الحقيقي، ويمكنه أيضًا نقل حمولة تساوي 91٪ من وزنه، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

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مورفولوجيا حركة الفئران

كما يأمل الباحثون الصينيون في أن يكون "سكويرو" مفيدا للمرور عبر الفجوات الضيقة أثناء مهام البحث والإنقاذ، موضحين أن الجرذان التي تعيش في الكهوف، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام نظرا لخفة حركتها وقدرتها على التكيف منقطعة النظير.

وتم بذل الكثير من الجهود في محاولة لتقليد مورفولوجيا أو خصائص الحركة للفئران. إذ أن الجرذان في الضغط عبر المساحات الضيقة بفضل أجسامها النحيفة الممدودة وخفة الحركة.

حركات مرنة ودقيقة

ولتطوير "سكويرو"، درس الباحثون أجسام الفئران وحركاتها، وقاموا ببناء عمود فقري طويل ومرن، يحاكي الحيوان الحقيقي تماما، وبالفعل يمكن للجرذ الآلي أداء حركات مختلفة مثل الانحناء للوقوف والمشي والزحف والدوران ويمكنه التعافي بعد السقوط.

كما نجح "سكويرو" أثناء الاختبارات الميدانية في عبور ممر غير منتظم يبلغ عرضه 3.5 بوصة، وتخطي عقبة يبلغ ارتفاعها 1.1 بوصة، وتسلق منحدرًا بمقدار 15 درجة.

مهام الإنقاذ والبحث

كذلك، أوضح الباحثون أن "الجرذ الآلي يمكنه تحقيق حركة ثابتة حتى بعد حمل حمولة تساوي 91٪ من وزنه، مما يدل على قدرته الفائقة على نقل الحمولة الصافية مقارنة بالروبوتات الرباعية الحجم صغيرة الحجم"، معربين عن أملهم في أن يتم استخدام "سكويرو" يومًا ما للمساعدة في مهام البحث والإنقاذ، بخاصة وأنه يستطيع المرور عبر المساحات الضيقة والتضاريس الوعرة وأداء المهام متنوعة مثل الكشف أو النقل في السيناريوهات ذات الصلة".