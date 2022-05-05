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فريق من 4 رواد فضاء يغادر محطة الفضاء الدولية عائدا إلى الأرض

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رواد الفضاء الأربعة
الفضاء

فريق من 4 رواد فضاء يغادر محطة الفضاء الدولية عائدا إلى الأرض

من المتوقع أن تستمر هذه الرحلة أقل من 24 ساعة

رويترز

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غادر ثالث أطول فرق رواد الفضاء بقاء في محطة الفضاء الدولية المحطة في وقت مبكر اليوم الخميس ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض منهيا بعثة علمية استمرت ستة أشهر.

وأرسلت شركة سبيس إكس هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

وغادرت الكبسولة كرو دراجون التابعة لسبيس إكس وعلى متنها ثلاثة رواد أميركيين يعملون في ناسا ورائد فضاء ألماني من وكالة الفضاء الأوروبية من محطة الفضاء الدولية نحو الساعة 0500 بتوقيت جرينتش لبدء رحلة العودة إلى الأرض. ومن المتوقع أن تستمر هذه الرحلة أقل من 24 ساعة.

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