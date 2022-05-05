فريق من 4 رواد فضاء يغادر محطة الفضاء الدولية عائدا إلى الأرض
من المتوقع أن تستمر هذه الرحلة أقل من 24 ساعة
غادر ثالث أطول فرق رواد الفضاء بقاء في محطة الفضاء الدولية المحطة في وقت مبكر اليوم الخميس ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض منهيا بعثة علمية استمرت ستة أشهر.
Undocking confirmed! At 1:20 am ET (5:20 UTC), NASA's @SpaceX #Crew3 astronauts departed the @Space_Station after 177 days in orbit. pic.twitter.com/RldB6jH85v— NASA (@NASA) May 5, 2022
وأرسلت شركة سبيس إكس هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).
وغادرت الكبسولة كرو دراجون التابعة لسبيس إكس وعلى متنها ثلاثة رواد أميركيين يعملون في ناسا ورائد فضاء ألماني من وكالة الفضاء الأوروبية من محطة الفضاء الدولية نحو الساعة 0500 بتوقيت جرينتش لبدء رحلة العودة إلى الأرض. ومن المتوقع أن تستمر هذه الرحلة أقل من 24 ساعة.
-
هكذا تتخلّصون من مشكلة لمعان بشرة الوجهتنتج عن إفراط في الإفرازات الدهنيّة أو الماء كردّة فعل على اعتداء تعرّض للجلد أو كنتيجة للتعرّق العربية ستايل
-
كوكتيل جديد من عقارين وثالث تقليدي يحاصر الكوليسترول بعقر دارهمثبطات PCSK9 هي عقاقير قابلة للحقن، تزيد من قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول الضار من مجرى الدم الأخيرة
-
أخفى أمواله عن زوجته فأحرقتها.. مصري ذهب بنفسه للهلاكالبنك المركزي لم يقبل تبديل الأموال بسبب غياب الرقم المتسلسل الأخيرة