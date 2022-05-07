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اكتشاف مذهل.. طريق حجري مرصوف بقاع المحيط الهادئ

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اكتشاف مذهل.. طريق حجري مرصوف بقاع المحيط الهادئ

فريق علمي يقوم باستكشاف منطقة تسمى "Lili uokalani Ridge" قرب جزر هاواي

دبي - العربية.نت

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تمكن فريق علمي من اكتشاف ما يشبه الطريق المرصوف خلال مشاهدتهم للقطات حية لغواصين في قاع المحيط الهادئ.

ولاحظ الفريق العلمي التشكيل الغريب أثناء قيامه باستكشاف منطقة واقعة قرب جزر هاواي. وبدا للعلماء أنه طريق مرصوف بالطوب الأصفر، وكأنه يقود لـ"مدينة أطلانتس الأسطورية" في قاع المحيط الهادئ، وفقا لموقع "سي نت".

وتمكن الفريق العلمي من ملاحظة التشكيل الغريب أثناء قيامه باستكشاف منطقة تسمى "Lili uokalani Ridge" الواقعة قرب جزر هاواي.

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وذكر الموقع أن الباحثين، الذين شاهدوا لقطات حية لغواصين وهم يستكشفون الموقع، أعجبوا بـ"الطريق إلى أطلانتس"، ووصفوه بأنه غريب ورائع.

وقضى الفريق البحثي معظم شهر أبريل في دراسة الجيولوجيا والأنظمة البيولوجية للجبال البحرية وتلك المغمورة بالمياه التي تكونت نتيجة الحمم البركانية في المنطقة.

وتعددت النظريات بشأن "مدينة أطلانتس"، التي يعتقد أنها تعرضت للغرق قبل مئات السنين، لكن حتى الآن لا توجد أي معلومات مؤكدة بشأن حقيقة وجودها من عدمه.

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