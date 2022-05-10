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الصين.. إرسال إمدادات لمحطة الفضاء الجديدة

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المركبة الفضائية تيانتشو-4
الفضاء

الصين.. إرسال إمدادات لمحطة الفضاء الجديدة

وصول طاقم جديد مكون من ثلاثة رواد فضاء يتوقع أن يصل الشهر المقبل

بكين - اسوشييتد برس

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التحمت سفينة شحن صينية بالمحطة الفضائية الصينية يوم الثلاثاء، قبل وصول طاقم جديد مكون من ثلاثة رواد فضاء يتوقع أن يصل الشهر المقبل.

وانطلقت المركبة الفضائية تيانتشو-4 إلى الفضاء على متن صاروخ لونغ مارش-7 واي 5 في الساعة 1:56 صباحا من قاعدة وينتشانغ في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السفينة التحمت بالمحطة بعد نحو سبع ساعات.

وتنقل سفينة الشحن إمدادات تكفي الطاقم المقبل لمدة ستة أشهر، إلى جانب معدات بحثية وقطع غيار لصيانة المحطة.
وعاد آخر طاقم من المحطة إلى الأرض الشهر الماضي بعد ستة أشهر بالمحطة، في أطول مهمة فضائية صينية حتى الآن.

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وتعتزم الصين استكمال بناء المحطة هذا العام بإضافة وحدتين معمليتين في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين أول وربطهما مع وحدة المعيشة تيانخه التي تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2021. ولا تزال سفينة الشحن الأخرى، تيانتشو-3 ، ملتحمة بالمحطة.

وأطلق برنامج الفضاء الصيني أول رائد فضاء في المدار عام 2003، مما جعل الصين ثالث دولة تنجح في ذلك باستخدام مواردها الخاصة بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة.

وهبطت مركبة روبوتية صينية على سطح القمر وأرسلت واحدة إلى المريخ العام الماضي. وأعادت الصين أيضا عينات من القمر، ويناقش المسؤولون إرسال مهمة مأهولة محتملة إلى القمر.

وأعلنت الحكومة في عام 2020 عن هبوط أول مركبة فضاء صينية قابلة لإعادة الاستخدام بعد رحلة تجريبية دون نشر أي صور أو تفاصيل.
تم استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية بسبب مخاوف الولايات المتحدة تجاه برنامجها الفضائي الذي يديره الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم، جيش التحرير الشعبي.

ومن المقرر ان تبدأ مهمة طاقم تيانتشو- 14 الشهر المقبل وتمتد لستة اشهر. ومع اقتراب نهاية تلك المهمة، سيتم إرسال ثلاثة رواد فضاء آخرين على متن تيانتشو- 15 لمدة ستة أشهر أخرى، وسيعمل الطاقمان سويا لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها ستة أشخاص على متن المحطة.

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