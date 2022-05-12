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"مفاجأة مذهلة" عن المياه على المريخ.. علماء يكشفون

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صورة تعبيرية من آيستوك

"مفاجأة مذهلة" عن المياه على المريخ.. علماء يكشفون

العربية.نت، وكالات

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قبل 3 مليارات عام مضت يعتقد أن المريخ كان يحتوي على مياه عندما انتهى العصر الجيولوجي الثاني له والمعروف باسم الحقبة الهسبيرية. أما في الحقبة الأمازونية الحالية لا يوجد مياه على سطح المريخ.

غير أن علماء صينيين أعلنوا عن "اكتشاف مذهل". فقد قالوا إن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية على المريخ في منخفض ضخم يعتقد أنه كان موقعاً لمحيط قديم تشير إلى أن المياه كانت موجودة على سطح الكوكب لمدة أطول مما كان يعتقد سابقاً.

فيديو مهيب لزحل الذي وجد العلماء أن نسيج حلقاته يتفكك كل لحظة  علم فيديو مهيب لزحل الذي وجد العلماء أن نسيج حلقاته يتفكك كل لحظة 

قشرة صلبة

وقال العلماء في ورقة بحثية نشرت الأربعاء في دورية "ساينس أدفانسيز" إنه وفقاً لتحليل بيانات أرسلتها المركبة الفضائية الجوالة تشورونغ، فقد تم رصد مؤشرات على وجود مياه في عينات معدنية تعود إلى 700 مليون عام مضت فقط، بحسب رويترز.

كما أضافوا أن التربة التي تحتوي على المعادن والموجودة في العينات التي جمعتها تشورونغ عليها قشرة صلبة ربما تكونت من مياه جوفية متصاعدة أو ذوبان جليد تبخر منذ ذلك الحين.

المريخ (آيستوك)
المريخ (آيستوك)

يشار إلى أن المركبة الفضائية الجوالة تشورونغ تحركت لمسافة نحو كيلومترين من موقع هبوطها وتجمع البيانات منذ وصولها للمريخ في مايو من العام الماضي.

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