ثقب عملاق بمجرتنا يحجب النور.. تأكيد لنظرية عالم شهير

يعتقد العلماء أن كتلة سوداء غامضة تبعد مليارات الكيلومترات عن الأرض وتبتلع جزئيات من النور، قد شوهدت لأول مرة.

في التفاصيل، كشف الاتحاد العلمي الدولي "إيفنت هورايزن تيليسكوب"، الخميس، عن الصورة الفوتوغرافية الأولى لما يعتقد أنه مركز المدرة التي نعيش عليها، وذلك في جهود تتوج تعاوناً بين أكثر من 300 عالم.

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برهان وتأكيد

كما تعتبر هذه النتائج الجديدة أول برهان مرئي عن وجود "ثقب أسود" هائل بقي حديث العلماء سنوات طويلة.

إلى ذلكـ أفادت المعلومات بأن هذه الصورة تؤكد أخيرا توقعات العالم الشهير ألبرت أينشتاين المتعلقة بنظرية النسبية العامة.

يشار إلى أن الاتحاد المذكور كان خصص 8 مراصد فلكية منتشرة في أماكن مختلفة من العالم، عملت مع بعضها لحل هذه الأحجية.

إلى أن تمكن علماء عام 2017، من تسجيل نور منبعث من إلكترونات متوهجة تنجذب حول القوس "أيه"، وهي كتلة يعادل حجمها أربعة ملايين ضعف حجم الشمس ويشتبه في أنها ثقب أسود.

لتكون الخطوة التالية محاولة تطوير فيلم عن الموضوع باستخدام هذه الصور.