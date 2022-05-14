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ستارلينك.. صاروخ من كاليفورنيا ينطلق بـ53 قمرا صناعيا

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ستارلينك (شترستوك)
ستارلينك (شترستوك)

ستارلينك.. صاروخ من كاليفورنيا ينطلق بـ53 قمرا صناعيا

الشركة توفّر عادة خدمات الإنترنت في مناطق عديدة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سبيس أكس، الجمعة، إطلاق صاروخ من كاليفورنيا حاملا 53 قمرا صناعيا لخدمة ستارلينك للإنترنت.

فقد انطلق الصاروخ "فالكون 9" من قاعدة فاندنبرغ الفضائية، وبعد دقائق هبط القسم الأول من الصاروخ في المحيط الهادئ.

كما استمر القسم الثاني برحلة في مدار أرضي منخفض.

بدورها، نشرت أقمار ستارلينك الصناعية بعد حوالي ساعة من وصول الصاروخ للمدار.

يذكر أن أقمار ستارلينك الصناعية توفّر عادة خدمات الإنترنت في مناطق عديدة.

وكشفت شركة سبيس إكس عن أن خدماتها للإنترنت أصبحت تغطي 32 دولة من أهم دول العالم.

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