دراسة تكشف.. أوراق الأناناس تمتص الدهون الضارة من الجسم

كشفت نتائج دراسة جديدة أنه يمكن استخدام أوراق الأناناس لامتصاص الدهون الضارة من الأطعمة التي يتم تناولها في الجهاز الهضمي.

ووفقًا لما نشره موقع New Atlas، قام الباحثان فان توان تانغ ودوانغ هاي مينه، أستاذان مساعدان في جامعة سنغافورة الوطنية، بتجفيف وطحن أوراق الأناناس التي تم الحصول عليها كمنتج نفايات زراعية.

مادة اعلانية

وعند اختبار المسحوق الناتج في نظام بالمعمل يحاكي البيئة الحمضية للجهاز الهضمي البشري، تبين أن 1 غرام من المادة كان قادرًا على امتصاص 45.1 غرام من الدهون.

ومن أجل تسهيل تناول المسحوق، تم تغليف بعض منه في كبسولة في حين تم ضغط البعض الآخر في شكل رقائق البسكويت.

من جانبه، قال فان توان تانغ إنه "بعد تناول الكبسولة أو البسكويت، تمتص المركبات الدهنية (مثل الدهون الحيوانية) وتتشكل بشكل كتل ألياف مغلفة بالدهون، لتخرج بعد ذلك من الجهاز الهضمي في غضون يوم إلى ثلاثة أيام، على غرار الأطعمة الأخرى التي يستهلكها الإنسان".

قصب السكر

وعلى الرغم من أن الخصائص الميكانيكية لأوراق الأناناس تجعلها مناسبة تمامًا للمهمة، فقد ذكر العلماء أنه يمكن أيضًا استخدام أنواع أخرى من النفايات الزراعية عالية السليلوز، مثل لب قصب السكر.

لكن يبقى أن يتم الانتقال من مرحلة الاختبارات المعملية لإجراء أبحاث على الحيوانات ثم البشر لمعرفة مدى فعالية المسحوق في الجهاز الهضمي البشري الفعلي.